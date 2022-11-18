Шпион, возвращенный в Россию в рамках обмена, сбежал обратно в Эстонию

«Для меня это преступление - 24 февраля было разрушено все, что было между мной и моим государством», – объяснил журналисту Eesti Päevaleht 35-летний Зинченко, что бежал из России, поскольку не согласен с ее вторжением в Украину.

Руководитель Полиции безопасности (КаПо) Александр Тоотс уверен, что многие сотрудники российских спецслужб не поддерживают войну в Украине. «Они считают ее преступлением против России и русского народа. Мы будем более чем рады пообщаться со всеми, кто ищет новое место для жизни», – цитирует Тоотса американский портал Yahoo News.

Артем Зинченко – гражданин России, проживавший в Эстонии по виду на жительство с 2013 года. Напомним, что в 2017 году Харьюский уездный суд в порядке согласительного производства приговорил к пяти годам тюрьмы на тот момент 30-летнего Артема Зинченко, который незаконно сотрудничал с российским Главным разведывательным управлением Генштаба ВС РФ (ГРУ) и тем самым совершил преступление против Эстонии.

Согласно предъявленному тогда Госпрокуратурой обвинению, ГРУ завербовало Артема Зинченко в 2009 году. С 2013 года до ареста он активно участвовал в направленной на причинение вреда безопасности Эстонии агентурно-оперативной работе ГРУ.

В ходе направленного против Эстонии секретного сотрудничества Зинченко получал задания от сотрудников ГРУ. Его задача заключалась в основном в сборе информации о представляющих государственную важность объектах и обеспечивающих жизненно важные услуги объектах на территории Эстонии, а также, например, о перемещении в Эстонии техники военных союзников Сил обороны и Кайтселийта. Зинченко также получал задания добывать для ГРУ в Эстонии различные предметы, например, средства связи.

Собранные в ходе тайной агентурно-оперативной работы информацию и предметы Зинченко неоднократно периодически передавал сотрудникам ГРУ по средствам связи, а также на встречах в Санкт-Петербурге.

В феврале 2018 года Зинченко обменяли на приговоренного в России за шпионаж к 12 годам лишения свободы эстонского бизнесмена Райво Суси.