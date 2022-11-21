Разработчик методики Наталья Китам: овладение эстонским языком не зависит от возраста

Но вот приехали украинские беженцы и взялись чуть ли не с первого месяца за язык. Не жалуются, складывают слова в фразы – на радость себе и эстонцам. В чем же их исключительность? Почему им и методика, и учителя – все подошло, а русские жалуются и 30 лет не могут выучить, как здороваться? Компактное проживание русскоязычных в Ида-Вирумаа и в столице является причиной их «языкового комфорта». Если специально не предпринимать усилия для выхода из зоны комфорта, ничего не изменится. Причем не всегда попытки выйти из него будут венчаться успехом. Тяжелый акцент остается поводом, чтобы переключаться на любой другой язык. Мои молодые ученики говорят, что, когда их произношение улучшилось, они перестали говорить с эстонцами по-английски и на этой почве даже как-то больше сблизились.