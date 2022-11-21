Разработчик методики Наталья Китам: овладение эстонским языком не зависит от возраста

Второе – перфекционизм, связанный с развитым сознанием. Взрослый хочет точно, быстро и без ошибок выразить свою мысль, быть равным собеседником для другого взрослого. И он будет искать возможности сделать это на языке, который он уже знает, или прибегнуть к помощи переводчика.
Третье – фонетическая глухота. Взрослый не слышит другой язык так, как слышат его носители, он воспринимает другой язык через призму своего. Лингвисты называют этот эффект «фонологическое сито». Взрослый не слышит правильно и произносит, как слышит, используя свой стереотип артикуляции. Таков источник акцента, иногда такого сильного, что человек быстро устает говорить – ломать себя, подстраиваться. А собеседнику трудно понять, поэтому легче завершить разговор или перейти на другой язык.
Рецепт успешного обучения
Прорыв в методике обучения взрослых лежит в плоскости решения проблем «горя от ума», перфекционизма и фонетической глухоты. Без этого мы получим большое количество людей, говорящих на примитивном и корявом эстонском, в том числе между собой. А повышение зарплаты учителям может привести в сферу преподавания языка еще больше людей с сомнительным багажом и компетенциями.
Далеко не каждый носитель языка умеет его преподавать, и далеко не все учителя эстонского, для которых он не родной, умеют на нем правильно говорить. А есть и такие, кто и не говорят и объяснить не могут, но числятся учителями, потому что хорошо вписались в систему. Увы, подобные жалобы совсем не редкость. Повышенный спрос приводит к дефициту и снижает качество предлагаемой услуги. В итоге быстро, галопом по учебнику, вставляем пропущенные слова и окончания, кое-как сдаем экзамен и забрасываем язык в пыльный угол.