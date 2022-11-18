В бюджет Таллинна поступило 794 миллиона евро

Налоговые поступления составили 535,7 миллиона евро, что составляет 87,4 процента от запланированного, сообщила BNS руководитель пресс-службы мэрии Таллинна Маргит Тамм.

Наибольшие поступления город получил от подоходного налога с физических лиц, который составил 86,5 процента от запланированной суммы, или 497 миллионов евро. За ним последовал земельный налог в размере 25,7 млн ​​евро и местные налоги в размере 13 млн евро.

За десять месяцев года от хозяйственной деятельности городских учреждений получено 78,9 млн евро, или 83,1 процента от запланированного на год. За десять месяцев других доходов было получено более 2,1 миллиона евро, что составляет 93,6 процента запланированного на год. Пособий от государства и зарубежных финансирующих организаций городу поступило на сумму 165,6 млн евро.

За тот же период от инвестиционной деятельности города получено 11,9 млн евро, или 105,7 процента от запланированной суммы.

Таллинн произвел выплаты на сумму 765,5 млн евро, что составило 71,8 процента от запланированного на год. Выплаты на административную деятельность произведены в размере 671,2 млн евро, что составляет 75,6 процента от запланированной суммы, на инвестиционную деятельность - на сумму 82,6 миллиона евро, или 51,4 процента от запланированной суммы, а в качестве выплат на финансовую деятельность – основные платежи по кредитам и капитальная аренда была выплачена в размере 11,7 миллионов евро.