Swedbank прогнозирует экономический рост в ноль процентов в следующем году

Swedbank прогнозирует экономический рост на 0,5% в этом году и ноль процентов в следующем году. Главный экономист банка Тыну Мертсина сказал, что, благодаря высокой инфляции, номинальный рост цен по-прежнему находится в сильном плюсе и оказывает психологическое положительное влияние на предпринимателей, которое нельзя недооценивать в экономике.

«В текущих ценах экономический рост, в соответствии с прогнозом, по-прежнему сильный – 7 процентов в этом году и 6,6 процента в следующем году. Предпринимателям не стоит паниковать. Да, рост расходов тоже быстрый, это беспокоит, но гораздо хуже, когда происходит номинальный спад. Это гораздо сильнее влияет на ваше экономическое поведение», –пояснил аналитик.

Мертсина отметил, что именно давление заработной платы вынудило многие компании свернуть деятельность и уволить людей, в то же время, по его словам, количество банкротств за первые десять месяцев этого года даже немного снизилось по сравнению с прошлым годом.

Экономический аналитик банка SEB Михкель Нестор добавил, что экономические трудности, вызванные давлением заработной платы, не затронули какой-либо конкретный сектор.