Экономические аналитики крупных эстонских банков на круглом столе, организованном Союзом банков Эстонии, отметили, что краткосрочный экономический спад в Эстонии, вероятно, будет умеренным, поскольку он смягчится номинальным ростом экономики и замедлением давления на заработную плату – последнее связано с выходом на рынок труда в Эстонии украинских военных беженцев.
Swedbank прогнозирует экономический рост в ноль процентов в следующем году
Swedbank прогнозирует экономический рост на 0,5% в этом году и ноль процентов в следующем году. Главный экономист банка Тыну Мертсина сказал, что, благодаря высокой инфляции, номинальный рост цен по-прежнему находится в сильном плюсе и оказывает психологическое положительное влияние на предпринимателей, которое нельзя недооценивать в экономике.
«В текущих ценах экономический рост, в соответствии с прогнозом, по-прежнему сильный – 7 процентов в этом году и 6,6 процента в следующем году. Предпринимателям не стоит паниковать. Да, рост расходов тоже быстрый, это беспокоит, но гораздо хуже, когда происходит номинальный спад. Это гораздо сильнее влияет на ваше экономическое поведение», –пояснил аналитик.
Мертсина отметил, что именно давление заработной платы вынудило многие компании свернуть деятельность и уволить людей, в то же время, по его словам, количество банкротств за первые десять месяцев этого года даже немного снизилось по сравнению с прошлым годом.
Экономический аналитик банка SEB Михкель Нестор добавил, что экономические трудности, вызванные давлением заработной платы, не затронули какой-либо конкретный сектор.
«Острее эти проблемы ощущают определенные компании. Ярким примером является обрабатывающая промышленность, где слабые предприятия уже увольняют людей или закрывают свои двери, однако в этом секторе появились компании, у которых дела идут очень хорошо. Они нашли себе рыночную нишу, где они могут взимать гораздо более высокую норму прибыли и предлагать такую же более высокую оплату за работу», – пояснил Нестор.
Ленно Уускюла, главный экономист Luminor, отметил, что прибывшие в Эстонию украинские военные беженцы помогают ослабить давление на зарплаты предприятий в таком важном для Эстонии секторе. «У нас больше всего военных беженцев на душу населения среди стран Организации европейского развития и сотрудничества (ОЭСР), и многие из них начали работать здесь в обрабатывающей промышленности, смягчая как нехватку рабочей силы, так и давление заработной платы, поскольку они готовы работать за меньшую зарплату», – сказал Уускюла.
Тем не менее, рост заработной платы по-прежнему является проблемой в условиях быстрого роста цен – в сентябре, по данным статистического управления, заработная плата в Эстонии выросла на 12 процентов, а инфляция – на 24,1 процента, что было быстрее как в процентном выражении, так и в евро, чем в большинстве стран еврозоны.