G7 обвинила Россию в зверских преступлениях в Украине

«Как и прежде, к нам ежедневно приходят кадры самых зверских преступлений против гражданского населения и разрушения гражданской инфраструктуры в Украине. Это должно прекратиться, Путин должен положить конец этой жестокой войне», – заявила глава МВД ФРГ Нэнси Фезер в завершение конференции министров внутренних дел стран G7 в монастыре Эбербах в федеральной земле Гессен в пятницу, 18 ноября.

По словам Фезер, в ходе встречи министры «интенсивно обсуждали, как ускорить расследование военных преступлений и преступлений против человечности, с тем чтобы военным преступникам пришлось когда-то отвечать перед судом». Участники конференции также договорились усилить поддержку органов полиции и юстиции в Украине.

По словам Фезер, беженцев, прибывающих в Германию из Украины, просят заполнить специальную анкету, чтобы выяснить, не располагают ли они сведениями о военных преступлениях в Украине. Это поможет собрать доказательную базу для дальнейшего судебного преследования военных преступников, пояснила она.

Борьба с пропагандой и дезинформацией

Главы МВД стран «семерки» также договорились усилить совместную борьбу против российской пропаганды и дезинформации. «Россия пытается с помощью лжи посеять неуверенность, подорвать доверие к государственным институтам и расколоть наше общество. Мы самым решительным образом осуждаем это», – подчеркнула Нэнси Фезер.

Она отметила, что страны G7 усилят сотрудничество в деле выявления сетей по распространению дезинформации. «Мы договорились обмениваться соответствующей информацией на более ранних стадиях и в более полном объеме», – сказала министр.