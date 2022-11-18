Сегодня в Риге на набережной 11 ноября состоялся парад вооруженных сил Латвии и ее союзников, а также подведомственных Министерству внутренних дел учреждений.
ГАЛЕРЕЯ ⟩ День независимости Латвии: в Риге состоялся военный парад
День независимости Латвии: в Риге состоялся военный парад
Со знаменной группой вышли и солдаты союзных войск из Албании, Канады, Чехии, Дании, Германии, Эстонии, Исландии, Италии, Литвы, Черногории, Польши, Словакии, Словении, Испании и США.
В этом году в параде также приняла участие знаменная группа Украины.
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