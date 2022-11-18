Сб, 19.11.2022
Погода
Гороскоп
Игра
Подписка
Контакты
Реклама
Рассылка
EST
ENG
Искать

ГАЛЕРЕЯ ⟩ День независимости Латвии: в Риге состоялся военный парад

BNS
День независимости Латвии: в Риге состоялся военный парад
Facebook Messenger LinkedIn OK Telegram Twitter
Comments

Сегодня в Риге на набережной 11 ноября состоялся парад вооруженных сил Латвии и ее союзников, а также подведомственных Министерству внутренних дел учреждений.

Со знаменной группой вышли и солдаты союзных войск из Албании, Канады, Чехии, Дании, Германии, Эстонии, Исландии, Италии, Литвы, Черногории, Польши, Словакии, Словении, Испании и США.

В этом году в параде также приняла участие знаменная группа Украины. 

Ключевые слова
Наверх