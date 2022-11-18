ГАЛЕРЕЯ ⟩ В Эстонию прибыли корабли НАТО

Об этом BNS сообщила пресс-служба Генерального штаба Сил обороны. В порту Ванасадам ошвартовались все три корабля 1-й постоянной военно-морской группы НАТО: голландский фрегат и флагман группы Tromp, датский фрегат Esbern Snare и норвежский танкер Maud.

«Мы рады вернуться в Таллинн. Мы здесь, чтобы помочь обеспечить безопасность и спокойствие в регионе Балтийского моря, где мы тесно сотрудничаем с Силами обороны Эстонии», – сказала командующая 1-й постоянной военно-морской группой НАТО, коммодор Жанетт Моранг.

Визиты в порты являются важным переходным этапом для военных кораблей в период между различными учениями и оперативной деятельностью. «Посещение порта в Таллинне позволит нам пообщаться с эстонскими коллегами, а также дать нашему экипажу передышку для подготовки к выполнению следующих задач», — сказала коммодор Моранг.

На следующей неделе корабли 1-й постоянной военно-морской группы НАТО отправятся в Финляндию, где примут участие в международных военно-морских учениях «Freezing Winds 22».

Свой вклад в организацию визита группы вносят работники порта, военные моряки и офицеры Морского дивизиона таллиннской дружины Кайтселийта.

В последний раз корабли 1-й постоянной военно-морской группы НАТО посещали Эстонию в июле этого года, а до этого в апреле, после чего корабли группы провели учения по взаимодействию с катерами обороны ВМС Эстонии и авиацией ВВС.