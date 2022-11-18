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ВИДЕО ⟩ Авария в Риге: одна из машин оказалась на капоте второго автомобиля

rus.tvnet.lv
Авария в Риге: одна из машин оказалась на капоте второго автомобиля
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Авария
Авария Фото: Ekrānuzņēmums no video

В среду, 16 ноября, в Риге возле магазина Depo, расположенного в Дрейлини, произошло ДТП, в результате которого одна машина оказалась на капоте другого автомобиля.

Инцидент произошел на улице Лубанас возле магазина Depo. Два разбившихся автомобиля почти перекрыли обе полосы движения в направлении Юглы.

Портал TVNET связался с Государственной полицией, которая сообщила, что правоохранители получили информацию о столкновении двух автомобилей (Opel и Škoda) на улице Лубанас в Риге около 17:10.

На место выехала полиция. Пострадавших в аварии нет. Водители транспортных средств заполнили согласованное заявление.

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