В среду, 16 ноября, в Риге возле магазина Depo, расположенного в Дрейлини, произошло ДТП, в результате которого одна машина оказалась на капоте другого автомобиля.
ВИДЕО ⟩ Авария в Риге: одна из машин оказалась на капоте второго автомобиля
Авария в Риге: одна из машин оказалась на капоте второго автомобиля
Инцидент произошел на улице Лубанас возле магазина Depo. Два разбившихся автомобиля почти перекрыли обе полосы движения в направлении Юглы.
Портал TVNET связался с Государственной полицией, которая сообщила, что правоохранители получили информацию о столкновении двух автомобилей (Opel и Škoda) на улице Лубанас в Риге около 17:10.
На место выехала полиция. Пострадавших в аварии нет. Водители транспортных средств заполнили согласованное заявление.