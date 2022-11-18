В понедельник бывший крупный судовладелец Вячеслав Леэдо предстанет перед судом

На предварительном заседании в марте этого года суд назначил первое заседание по делу на 21 ноября. Всего суд выделил на процесс 51 день заседаний и еще пять дней на судебные прения.

Ляэнеская окружная прокуратура в январе 2022 года направила в суд уголовное дело в отношении руководящих работников судовой компании Saaremaa Laevakompanii, в котором обвинения были предъявлены всего шести физическим лицам и одному юридическому лицу.

Бывшему члену совета судовой компании Saaremaa Laevakompanii Вячеславу Леэдо и другим обвиняемым прокуратура вменяет в вину то, что своими начавшимися в 2016 году действиями они сознательно и значительно нанесли вред имущественному положению судовой компании Saaremaa Laevakompanii.

Согласно обвинению, в начале 2016-го года сперва из судовой компании Saaremaa Laevakompanii было выведено четыре миллиона евро, когда судовая компания Saaremaa Laevakompanii приобрела акции Акционерного общества AS Holostov Kinnisvarahaldus, за которые заплатила более пяти миллионов евро, но справедливая цена которых была примерно один миллион.

Летом того же года судовая компания Saaremaa Laevakompanii учредила четыре новых товарищества с ограниченной ответственностью, которым совершила отчуждение находившихся в её собственности четырёх паромов, после чего эти четыре товарищества с ограниченной ответственностью были проданы предприятиям, находящимся в полном объёме под контролем АО AS Holostov Kinnisvarahaldus.