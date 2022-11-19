В пятницу, 18 ноября, праздничными мероприятиями по всей стране отмечалась 104-я годовщина провозглашения Латвийской Республики. RUS TVNET весь день следил за ходом событий как в Риге, так и за ее пределами. Собрали главное.
Фото и видео ⟩ Военный парад и факельное шествие: смотрите, как прошел День независимости Латвии
В ожидании праздничного обращения президента Латвии Эгила Левитса и концерта возле памятника Свободы в Риге собралась большая толпа отмечающих День независимости страны.
Выступление президента началось в 20:00, а перед этим присутствующие имели возможность послушать праздничный концерт.
Галерея: Праздничное обращение Эгила Левитса
Левитс: «Желаю осознавать силу своего народа не только в праздники»
«Желаю помнить о добре и осознавать силу своего народа не только в праздники, но и в повседневной жизни», – поздравляя Латвию с Днем провозглашения независимости, сказал президент Эгил Левитс.
Глава государства также пожелал всем помнить, что в Латвии имеются моральные ценности.
«Латвийское государство, провозглашенное 18 ноября 1918 года, было создано путем объединения исторических земель латышей и на основе неизменной национальной воли латышского народа и его неотъемлемого права на самоопределение, чтобы гарантировать существование и развитие латышского народа, его языка и культуры на протяжении веков, чтобы обеспечить латышскому народу и каждому гражданину свободу и способствовать процветанию», – процитировал Левитс первый пункт Конституции, отметив, что это важнейшая часть закона, так как она несет в себе смысл латвийского государства.
Президент заявил, что для того, чтобы существовать в долгосрочной перспективе, должна быть своя страна, потому что страна является основой независимости, свободы и демократии, а также существования латышского народа, латышского языка и латышской культуры.
Левитс подчеркнул, что в государственный праздник латвийцы отмечают смелое решение их предков основать латвийское государство. «Наша жизнь основана на том, что сделали предыдущие поколения, и будущие поколения будут основывать свою жизнь на том, что сделали мы. Преемственность Латвии определяется нашей национальной волей и волей каждого будущего поколения», – отметил президент.
Также сегодня вечером Эгил Левитс вручил высшие награды страны ряду представителей общественности, в том числе журналистам, послам, предпринимателям, врачам и другим видным деятелям.
Галерея: Левитс вручает высшие награды страны
В Огре устроили грандиозный салют
Не только в Риге сегодня проходили масштабные праздничные мероприятия, в Огре, например, устроили грандиозный салют.
Салют длился девять минут под песню «Солнце, гром, Даугава» и привлек не только местных жителей, но и гостей из других городов, в связи с чем в некоторых местах образовались пробки.
Галерея: В Огре устроили грандиозный салют
В Риге в 18:00 прошло традиционное факельное шествие в честь 104-й годовщины провозглашения Латвийской Республики.
В шествии приняли участие люди разных возрастов, а также семьи с детьми.
Факельное шествие в честь национального праздника проходит в 18-й раз.
Видео: Факельное шествие в Риге
Галерея: Факельное шествие в Риге
Одним из самых ярких и зрелищных мероприятий 18 ноября, без сомнений, является военный парад, который начался на набережной 11 Ноября в Риге в 13:30.
Видео: Военный парад в Риге
Парад, в котором принимали участие около 1500 солдат, земессаргов, полицейских, пограничников, пожарных и яунсаргов, проходил под командованием полковника Рейниса Башко и был принят главнокомандующим Вооруженными силами Латвии, президентом Эгилом Левитсом, министром обороны Артисом Пабриксом и командующим Национальными вооруженными силами (НВС) генерал-лейтенантом Леонидом Калниньшем. Во время парада демонстрировалась многочисленная военная техника.
Галерея: Военный парад в Риге
На параде с речью выступил президент Латвии Эгил Левитс
«Национальные вооруженные силы (НВС) Латвии готовы защищать своих граждан и территорию страны – наш общий дом», – сказал Эгил Левитс на военном параде в честь 104-й годовщины провозглашения Латвийской Республики.
Латвийские военнослужащие и земессарги хорошо обучены, хорошо оснащены и преданы своей стране, подчеркнул президент.
«Мы продолжим укреплять обороноспособность и стойкость Латвии», – заявил Левитс, добавив, что в ближайшие годы ресурсы вооруженных сил значительно увеличатся. Будет введена Служба государственной обороны, во всех школах будут введены уроки обороны. «Наше общество станет более знающим и устойчивым к любым угрозам», – заверил Левитс.
Он подчеркнул, что укреплять нужно и внутреннюю безопасность страны – столь же последовательно, как и НВС. По словам президента, пограничники, полицейские, пожарные и спасатели ежедневно стоят на страже, чтобы страна могла жить спокойно.
Что происходило раньше?
Праздничные мероприятия начались с самого утра: в 8 часов латвийские студенты собрались на традиционное памятное шествие от главного здания Латвийского университета до Рижского братского кладбища.
Галерея: Шествие студентов 18 ноября
Шествие прошло в честь провозглашения Латвийской Республики и павших в боях за свободу. В нем ежегодно принимает участие более 1000 человек.
Президент Эгил Левитс поздравил жителей Латвии с праздником
«Поздравляю всех с государственным праздником, 104-й годовщиной провозглашения латвийского государства! Я думаю, это тот день, когда мы можем посмотреть назад и подумать, чего мы достигли. Подумать обо всем хорошем, о том, как мы нашу страну до сих пор развивали и как мы будем это делать и впредь.
Я думаю, смысл этого дня в этом: давайте подумаем хорошее о нашем государстве», – заявил президент, отметив, что народ Латвии должен быть единым.
«Мы – люди, которые, когда трудно, сплачиваются, чтобы эти трудности преодолеть, это особенность латышей», – отметил Левитс.
Мэр Риги Мартиньш Стакис поздравил жителей с праздником
В годовщину провозглашения Латвийской Республики мэр Риги Мартиньш Стакис пожелал латвийцам беречь свои крепкие корни и помнить о будущем – каждом человеке, который старается сделать страну умнее, гуманнее и счастливее.
На торжественном заседании Рижской думы мэр подчеркнул, что свобода упряма и ее нелегко сломить. В освобожденном Херсоне украинцы достали из тайников сине-желтые украинские флаги, так же и латышские семьи десятилетиями хранили в своих тайниках латвийские флаги, защищая свои корни – свободу, язык и культуру.
Депутаты, дипломаты и должностные лица возложили цветы к памятнику Свободы
Торжественное заседание Сейма
В полдень в пятницу состоялось торжественное заседание Сейма.
На заседании выступил спикер Сейма Эдвардс Смилтенс, на него традиционно были приглашены высокопоставленные должностные лица, бывшие депутаты Верховного совета, а также представители иностранного дипломатического корпуса.
Назван обладатель награды «Рижанин года»
Рижская дума в пятницу на торжественном заседании в честь провозглашения независимости Латвийской Республики присудила награду «Рижанин года» обществу Tavi draugi, которая оказывает помощь военным беженцам из Украины.
День провозглашения Латвийской Республики
Латвийская Республика была провозглашена 18 ноября 1918 года на заседании в Национальном театре, где в торжественной обстановке собрались члены Народного совета. Руководил историческим заседанием Густав Земгалс. Делегатам был зачитан протокол заседания Народного совета от 17 ноября 1918 года, после чего под бурные аплодисменты собравшихся Земгалс объявил, что отныне суверенная власть в стране принадлежит Народному совету.
Затем слово было предоставлено первому премьер-министру Латвии Карлису Улманису, который от имени временного правительства объявил об учреждении демократической республики. Его выступление присутствующие приветствовали стоя под звуки народного гимна Карлиса Бауманиса «Боже, благослови Латвию».