Фото и видео ⟩ Военный парад и факельное шествие: смотрите, как прошел День независимости Латвии

В ожидании праздничного обращения президента Латвии Эгила Левитса и концерта возле памятника Свободы в Риге собралась большая толпа отмечающих День независимости страны.

Выступление президента началось в 20:00, а перед этим присутствующие имели возможность послушать праздничный концерт.

Галерея: Праздничное обращение Эгила Левитса

Левитс: «Желаю осознавать силу своего народа не только в праздники»

«Желаю помнить о добре и осознавать силу своего народа не только в праздники, но и в повседневной жизни», – поздравляя Латвию с Днем ​​провозглашения независимости, сказал президент Эгил Левитс.

Глава государства также пожелал всем помнить, что в Латвии имеются моральные ценности.

«Латвийское государство, провозглашенное 18 ноября 1918 года, было создано путем объединения исторических земель латышей и на основе неизменной национальной воли латышского народа и его неотъемлемого права на самоопределение, чтобы гарантировать существование и развитие латышского народа, его языка и культуры на протяжении веков, чтобы обеспечить латышскому народу и каждому гражданину свободу и способствовать процветанию», – процитировал Левитс первый пункт Конституции, отметив, что это важнейшая часть закона, так как она несет в себе смысл латвийского государства.

Президент заявил, что для того, чтобы существовать в долгосрочной перспективе, должна быть своя страна, потому что страна является основой независимости, свободы и демократии, а также существования латышского народа, латышского языка и латышской культуры.