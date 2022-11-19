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Инцидент на парковке: власти выдвинули ультиматум дрифтеру

Тоомас Херм
, журналист
Инцидент на парковке: власти выдвинули ультиматум дрифтеру
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Кадр с записи камеры видеонаблюдения.
Кадр с записи камеры видеонаблюдения. Фото: Tapa vallavalitsus

Власти волости Тапа выдвинули ультиматум дрифтеру, который в четверг, 17 ноября, вечером нанес материальный ущерб на парковке Тапаского дома культуры.

«Сам дрифт не запрещен. Но каждый участник дорожного движения должен избегать в своем поведении всего, что может помешать движению, поставить под угрозу или повредить имущество или окружающую среду», – поясняют в волостной управе.

Власти Тапа попросили дрифтера немедленно связаться с отделом обслуживания имущества Тапа, чтобы договориться о возмещении причиненного ущерба. Если к девяти часам понедельника нарушитель не выйдет на связь, волостная управа обратится в полицию.

Глава службы Раквереского отделения полиции Мартин Рист сказал, что в сложившейся ситуации наиболее разумно, чтобы виновный сам связался с самоуправлением и стороны договорились о том, как возместить причиненный ущерб.

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