Инцидент на парковке: власти выдвинули ультиматум дрифтеру

«Сам дрифт не запрещен. Но каждый участник дорожного движения должен избегать в своем поведении всего, что может помешать движению, поставить под угрозу или повредить имущество или окружающую среду», – поясняют в волостной управе.

Власти Тапа попросили дрифтера немедленно связаться с отделом обслуживания имущества Тапа, чтобы договориться о возмещении причиненного ущерба. Если к девяти часам понедельника нарушитель не выйдет на связь, волостная управа обратится в полицию.