Фото с места происшествия ⟩ Спасатели обнаружили в сгоревшем доме труп человека

Спасатели, прибывшие на место в 22:56, приступили к тушению пожара и сразу вошли в горящее здание. По предварительной информации, в доме также мог находиться человек. В 23:17 во время тушения пожара был обнаружен труп пожилого мужчины. Пожар был локализован в 23:40 и окончательно потушен в 02:41 ночи. Во время тушения спасатели не слышали сигнал дымового датчика.