В пятницу, 18 ноября, в 22:46 в Центр тревоги поступило сообщение о пожаре в деревне Лангерма в волости Пыхья-Пярнумаа, где открытым огнем полыхал дом.
Фото с места происшествия ⟩ Спасатели обнаружили в сгоревшем доме труп человека
Спасатели обнаружили в сгоревшем доме труп человека
Спасатели, прибывшие на место в 22:56, приступили к тушению пожара и сразу вошли в горящее здание. По предварительной информации, в доме также мог находиться человек. В 23:17 во время тушения пожара был обнаружен труп пожилого мужчины. Пожар был локализован в 23:40 и окончательно потушен в 02:41 ночи. Во время тушения спасатели не слышали сигнал дымового датчика.
Причины возникновения пожара и был ли в доме дымовой датчик будет установлено в ходе дальнейшего расследования.
Спасательный департамент напоминает, что исправный дымовой датчик помогает обнаружить возгорание на начальной стадии и дает возможность безопасно покинуть здание. Также с 2022 года обязательно наличие датчика угарного газа в зданиях, отапливаемых твердым топливом.