Необъяснимое поведение пяти «мальчиков» и жуткая судьба в февральскую ночь

Впрочем, в тот момент Шоун должен был думать о себе, поэтому долго голову не ломал. Только позднее стало известно, что увиденное им было частью чего-то большего. Он, скорее всего, был последним человеком, который видел пятерых мужчин – Теда Вейера, Гарри Матиаса, Джека Мадруги, Джека Хьюи и Билла Стерлинга.

Как и почему эти пять мужчин внезапно попали на отдаленную горную дорогу более чем в 80 километрах от их дома в городе Юба в Калифорнии? Это по-прежнему загадка. Насколько известно, ни у одного из них там не было никаких дел и у всех у них были проблемы с душевным здоровьем. Все они жили со своими родителями, которые очень заботливо растили своих детей. Часто они с любовью называли их «мальчиками», несмотря на то, что им было от 24 до 32 лет. Именно поэтому необычные действия и эта поездка кажутся еще более странными.