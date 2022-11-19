Французская полиция расследует загадочное убийство: есть задержанный, но нет тела, и кто мог быть жертвой, непонятно

Уверенность следователям придает то, что подозреваемый сам рассказал об этом нескольким людям.

Через два месяца после случившегося, 14 мая, экс-подруга подозреваемого явилась в полицейский участок в Дьеппе и рассказала, что ее бывший позвонил ей пьяный 9 марта и признался, что убил женщину в аварии.

Это была его первая версия. Позже снова позвонил и заявил, что все хорошо: женщина жива и ушла домой.

Подруга заволновалась и на следующий день решила своего бывшего навестить. Дома его не оказалось, но на лобовом стекле его машины зияла вмятина с большим красным пятном. 13 марта ей все-таки удалось с ним поговорить. Тогда-то он и выложил в деталях историю про убийство лопатой. Велосипедистка, по его словам, походила на бездомную.

Еще трое свидетелей слышали от подозреваемого три других версии произошедшего.

Одна из знакомых зашла к подозреваемому домой позже в день аварии и застала его лихорадочно оттирающим поврежденную машину. Ей он сказал, что сбитая женщина выжила. Знакомая на всякий случай все равно сфотографировала машину, и теперь это одна из ключевых улик в деле.

Другой факт против подозреваемого – то, что он объявил о краже Audi, которую нашли обгоревшей в середине апреля. Позже он признался полиции, что сам же ее и поджег.