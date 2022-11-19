Французская полиция уверена, что убийство было. Проблема в том, что тела нет. И никто в тот день не пропал.
Французская полиция расследует загадочное убийство: есть задержанный, но нет тела, и кто мог быть жертвой, непонятно
В этой загадочной истории, достойной детектива о комиссаре Мегрэ, прокуроры Нормандии просят общественность помочь им понять, кто же умер в день убийства.
«За 23 года работы в суде я ни разу с таким не сталкивался, – разводит руками государственный обвинитель Реми Кутен. – У нас нет тела, и мы не знаем личности человека, который, как нам кажется, был убит».
Что у полиции есть, так это подозреваемый. 46-летний поляк, имя которого держат в секрете, много лет жил во Франции и работал плотником, сейчас он под арестом.
Следователи полагают, что дело было так: подозреваемый, будучи подшофе, ехал за рулем своей черной Audi и сбил женщину на велосипеде неподалеку от местечка Бургтерулд в 150 км на северо-запад от Парижа.
Подумал, что убил и поехал домой за лопатой. Но когда вернулся, обнаружил, что женщина еще жива. Полиция уверена, что тогда он решил добить ее лопатой, потом закопал, а велосипед выбросил на свалку.
Небольшая загвоздка: очень мало доказательств того, что все именно так и было. Ни тела, ни признания, ни велосипеда. В довершение всего – ни одной заявки о пропавшей женщине.
Уверенность следователям придает то, что подозреваемый сам рассказал об этом нескольким людям.
Через два месяца после случившегося, 14 мая, экс-подруга подозреваемого явилась в полицейский участок в Дьеппе и рассказала, что ее бывший позвонил ей пьяный 9 марта и признался, что убил женщину в аварии.
Это была его первая версия. Позже снова позвонил и заявил, что все хорошо: женщина жива и ушла домой.
Подруга заволновалась и на следующий день решила своего бывшего навестить. Дома его не оказалось, но на лобовом стекле его машины зияла вмятина с большим красным пятном. 13 марта ей все-таки удалось с ним поговорить. Тогда-то он и выложил в деталях историю про убийство лопатой. Велосипедистка, по его словам, походила на бездомную.
Еще трое свидетелей слышали от подозреваемого три других версии произошедшего.
Одна из знакомых зашла к подозреваемому домой позже в день аварии и застала его лихорадочно оттирающим поврежденную машину. Ей он сказал, что сбитая женщина выжила. Знакомая на всякий случай все равно сфотографировала машину, и теперь это одна из ключевых улик в деле.
Другой факт против подозреваемого – то, что он объявил о краже Audi, которую нашли обгоревшей в середине апреля. Позже он признался полиции, что сам же ее и поджег.
В июне его арестовали, и тогда он объявил, что все это неудачная шутка – он выдумал историю, чтобы разжалобить свою бывшую подругу. Сам повредил лобовое стекло и размазал по нему куриную кровь.
Потом признал, что авария все же была, а потом снова стал твердить про плохую шутку.
Чтобы хоть как-то сдвинуться с места, полиции нужно срочно найти жертву: кто-то же должен был пострадать в той аварии.
«Есть масса пропавших людей, о которых не сообщают полиции», – сетует прокурор Кутен.
Есть вероятность, что сбитая женщина была туристкой или иностранкой, у которой был второй дом во Франции. Может быть, это велосипедистка, пустившаяся в дальнее путешествие. Может быть, эта женщина просто она жила в изоляции, в отрыве от своей семьи и друзей.
В призыве к возможным очевидцам происшествия, опубликованным полицией, жертва описана как женщина 40-60 лет, с рюкзаком, на велосипеде и, возможно, с сумками, прикрепленными к багажнику. Ничего больше полиция о ней не знает.