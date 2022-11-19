В Перу пассажирский самолет авиакомпании LATAM на взлете столкнулся с пожарной машиной и загорелся. В результате инцидента погибли два человека, сообщают местные СМИ.
Видео ⟩ В Перу пассажирский самолет при взлете столкнулся с машиной и загорелся: есть жертвы
В Перу пассажирский самолет при взлете столкнулся с машиной и загорелся: есть жертвы
В международном аэропорту столицы Перу Лимы пассажирский самолет Airbus A320 столкнулся с пожарной машиной во время взлета.
После столкновения самолет загорелся, но пожарным удалось его потушить. Пассажиры были сразу эвакуированы, среди них пострадавших нет.
По словам генерального командира пожарной охраны Луиса Понсе Хары, погибли двое пожарных, которые ехали в автомобиле.
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