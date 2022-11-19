Видео ⟩ В Перу пассажирский самолет при взлете столкнулся с машиной и загорелся: есть жертвы

В международном аэропорту столицы Перу Лимы пассажирский самолет Airbus A320 столкнулся с пожарной машиной во время взлета.

После столкновения самолет загорелся, но пожарным удалось его потушить. Пассажиры были сразу эвакуированы, среди них пострадавших нет.