Выступая на Форуме безопасности в Галифаксе в Канаде, президент Алар Карис сказал, что в интересах всех союзников по НАТО более тщательно продумать, какого будущего мы хотим, и чем готовы пожертвовать
Карис в Галифаксе: мы не должны бояться поражения России
«Мы не можем позволить продолжать России угрожать нашей безопасности с помощью силы», – сказал глава государства.
Он подчеркнул, что в свете угроз, исходящих от России и других авторитарных государств, евроатлантическому сообществу необходима долгосрочная стратегия, и обозначил возможные отправные точки.
«Во-первых, отправной точкой для такой стратегии не может быть страх перед возможными потрясениями, которые обрушатся на Россию, если она проиграет войну. Во-вторых, НАТО необходимо как можно скорее внедрить новую оборонную стратегию, которая подразумевает усиление присутствия и предварительное размещение вооружений, техники и боеприпасов. В-третьих, мы не должны оставлять серые зоны в Европе, единственная реальная гарантия безопасности – это НАТО», – пояснил глава государства.
Президент Карис напомнил, что надежды на Россию не оправдались ни в конце 1980-х, ни в начале 1990-х годов, а наоборот, Россия получила возможность усилить свой контроль над развивающейся демократией и вместе с этим усилила свои империалистические амбиции, которые никак не способствовали укреплению мировой безопасности.
«Президент Путин вновь неоднократно обвинял Запад, в частности, в развязывании войны на Украине, и действует исходя из того, что мы тоже являемся участниками этой войны. Это доказывает, что стратегические цели России нисколько не изменились. Путин по-прежнему хочет разрушить нынешнюю систему евроатлантической безопасности и восстановить свое влияние на страны Балтии и Польшу», – подчеркнул президент Карис.
Он отметил вклад Америки и Канады в общую безопасность в евроатлантическом регионе и выразил уверенность в том, что Европа должна больше инвестировать в оборону и повышать военный потенциал.
«В настоящее время приоритетом Эстонии является создание дивизионной структуры военного времени, состоящей из наших национальных, а также союзнических подразделений. Однако уже сейчас мы должны заглядывать далеко вперед и более детально планировать, какие подразделения НАТО будут воевать вместе с нами. Только таким образом мы сможем достичь адекватной готовности. Только так мы сможем убедить Кремль в том, что любое военное нападение на НАТО обречено на провал», – пояснил глава государства.
Карис подчеркнул, что к стремлению Украины в НАТО необходимо относиться с полной искренностью и серьезностью. «НАТО не может ответить на них молчанием или отказом от своих нынешних заявлений или обещаний. Конечно, членство Украины не может быть достигнуто в краткосрочной перспективе и в условиях войны. Но если мы хотим обеспечить мир в евроатлантическом регионе и стабильность в будущем, мы все должны иметь более долгосрочное видение и общие интересы», – сказал он.
Глава государства объяснил, почему Эстония решила так сильно поддержать Украину, то есть в размере четверти оборонного бюджета Эстонии.
«Эстония твердо убеждена, что Украина вполне способна воспользоваться помощью своих западных союзников и добиться успеха в войне. Теперь нам нужно убедиться, что Украина сможет сохранить этот успех. Неуместно предполагать, что Украина не сможет продвинуться вперед перед предстоящей зимой. Из истории мы знаем, что Финляндия сражалась и победила в Зимней войне. Поэтому мы должны продолжать оказывать военную помощь Украине и повышать цену войны для России», – пояснил президент, выступая на открытии форума по безопасности в Галифаксе.
На открытии форума присутствовали министр обороны Канады Анита Ананд, президент Всемирного уйгурского конгресса Долкун Айса и сенатор США, демократ Джинн Шейхин.