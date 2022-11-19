Карис в Галифаксе: мы не должны бояться поражения России

«Мы не можем позволить продолжать России угрожать нашей безопасности с помощью силы», – сказал глава государства.

Он подчеркнул, что в свете угроз, исходящих от России и других авторитарных государств, евроатлантическому сообществу необходима долгосрочная стратегия, и обозначил возможные отправные точки.

«Во-первых, отправной точкой для такой стратегии не может быть страх перед возможными потрясениями, которые обрушатся на Россию, если она проиграет войну. Во-вторых, НАТО необходимо как можно скорее внедрить новую оборонную стратегию, которая подразумевает усиление присутствия и предварительное размещение вооружений, техники и боеприпасов. В-третьих, мы не должны оставлять серые зоны в Европе, единственная реальная гарантия безопасности – это НАТО», – пояснил глава государства.

Президент Карис напомнил, что надежды на Россию не оправдались ни в конце 1980-х, ни в начале 1990-х годов, а наоборот, Россия получила возможность усилить свой контроль над развивающейся демократией и вместе с этим усилила свои империалистические амбиции, которые никак не способствовали укреплению мировой безопасности.

«Президент Путин вновь неоднократно обвинял Запад, в частности, в развязывании войны на Украине, и действует исходя из того, что мы тоже являемся участниками этой войны. Это доказывает, что стратегические цели России нисколько не изменились. Путин по-прежнему хочет разрушить нынешнюю систему евроатлантической безопасности и восстановить свое влияние на страны Балтии и Польшу», – подчеркнул президент Карис.

Открытие Форума по безопасности в Галифаксе. Фото: Канцелярия президента.