Нестабильные времена в экономике заставляют задумываться, что делать со своими деньгами – разумнее сейчас инвестировать или экономить? Прогноз Департамента конкуренции позволяет предположить, что цены на энергоносители останутся высокими и в 2023 году. Исходя из этого, рекомендуется инвестировать в повышение энергоэффективности вашего жилья, что в долгосрочной перспективе приведет к значительной экономии. Советы дает эксперт по строительству Уку Вигель.
Советы специалиста: как сделать свое жилье более энергоэффективным
Чтобы начать повышать энергоэффективность дома, сначала необходимо составить подробный план реновации или ремонта. Обратившись за помощью к специалисту, будет легче оценить, какие именно работы обеспечат наибольшую экономию энергии, а также определить бюджет.
Замена окон
Замена окон позволяет сохранять дома значительно больше тепла – теплый воздух не выходит из помещения, а холодный уличный воздух зимой внутрь не попадает. Чтобы действительно получить пользу от замены окон, предпочтение следует отдать окнам с более низким коэффициентом теплопередачи. Например, тройной стеклопакет обладает меньшей теплопроводностью, чем двойной.
Если вы собираетесь менять окна, стоит также подумать о том, должны ли они открываться и как их можно будет с удобством обслуживать. Помимо сохранения тепла, при выборе окон важна и звукоизоляция.
Замена крыши и утепление чердака
Замена крыши обычно является одной из первых работ при ремонте дома. Причина проста: дырявая и старая крыша не удержит тепло и не задержит воду. Недостаточная теплоизоляция крыши и чердака является одной из основных причин высоких счетов за отопление.
Плохо утепленную крышу легко заметить зимой: на неутепленной крыше снега нет, а с ее края свисают длинные сосульки. Чем больше на крыше снега и чем меньше сосулек, тем лучше она сохраняет тепло.
Есть несколько способов утеплить крышу – чтобы найти наиболее подходящее решение, стоит проконсультироваться со специалистом. При смене крыши следует также подумать о том, меняет новая крыша внешний вид дома или нет. Если новая крыша полностью отличается от старой, потребуются разрешение на строительство и проект.
Также важно, есть ли уже под крышей жилые помещения или вы хотите использовать чердак в качестве жилого помещения в будущем. В этом случае чердак необходимо утеплить и сразу же установить мансардные окна. Добавлять утепление и окна позже будет значительно дороже.
Утепление фасада
Если окна и крыша не пропускают тепло, следует оценить и фасад дома. Плохо утепленный или старый фасад выпускает из дома драгоценное тепло и значительно снижает энергоэффективность здания.
При работе с фасадом в первую очередь необходимо определить, насколько хорошо дом удерживает тепло: плохо утепленный дом можно распознать, например, по тому, что в помещении образуется излишняя влага. В этом случае следует найти, где именно в помещение попадает влага, и где из него выходит тепло – виновниками могут быть карнизы, цоколь или оконные узлы.
Вне зависимости от строительного материала дома, фасад в основном утепляют снаружи. Например, каменные строения не следует утеплять изнутри, так как при утеплении изнутри на стенах за утеплителем образуется влага.
Это приводит к риску появления плесени и грибковых поражений, которые вредят как дому, так и его обитателям. При утеплении фасада следует также продумать систему вентиляции, которая, помимо повышения энергоэффективности, значительно улучшает внутренний климат дома.
Замена системы отопления
Замена системы отопления дома на современную – один из основных способов экономии энергии. Однако к этой работе следует приступать, только когда вы убедились в способности окон, крыши и фасада здания эффективно удерживать тепло. В противном случае замена системы отопления может не окупиться.
В связи с подорожанием газа многие домовладельцы в настоящее время ищут альтернативу газовому отоплению, которое ранее считалось одним из наиболее доступных.
Вид отопления, который вы выберете, должен подходить для конкретного дома и действительно помогать вам экономить – например, это может быть воздушно-водяной тепловой насос, геотермальный тепловой насос, котел на пеллетах и т.д.
Планируя замену системы отопления, стоит предварительно заказать экспертную оценку, чтобы иметь представление о нынешней ситуации и знать, какую часть существующей системы необходимо изменить или заменить. Для замены системы отопления требуется разрешение на строительство, и при установке необходимо соблюдать строительный проект или проект отопительной системы. Необходимо также оформить уведомление о строительстве и после установки получить разрешение на эксплуатацию.
Замена системы отопления – довольно затратное мероприятие, но в долгосрочной перспективе оно окупается. Настоящую экономию можно будет увидеть лишь через пару лет, но вы почувствуете разницу уже в текущих затратах на обслуживание, ведь новые системы еще и намного долговечнее.
Использование возобновляемой энергии
Использование возобновляемых источников энергии позволяет отключить от основной электросети простые и потребляющие немного электроэнергии бытовые приборы. Например, телевизор, посудомоечная машина и холодильник, или, например, даже бойлер, могут работать на электричестве из возобновляемых источников энергии.
Особенно эффективно использование возобновляемой энергии на даче, где вы проводите не так много времени, как дома, и хотите сэкономить на счетах за электроэнергию. Одним из наиболее распространенных вариантов является установка на крыше дома или дачи солнечных батарей.
Современные солнечные панели настолько продвинуты, что их работе не мешает тень и другие схожие факторы.
Срок окупаемости солнечных панелей может быть довольно длительным, но их большое преимущество в том, что вам не придется покупать энергию из сети и тратиться на сетевую плату и акцизы.
Прежде чем приступить к замене окон, крыши и системы отопления, следует составить проектный план, при создании которого лучше обратиться за консультацией к специалистам. Инвестиции в энергоэффективность дома не стоит откладывать, ведь цены на энергоносители и строительные материалы стремительно растут. Распределить расходы на более длительный период времени помогут банковские кредиты.