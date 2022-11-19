Советы специалиста: как сделать свое жилье более энергоэффективным

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Также важно, есть ли уже под крышей жилые помещения или вы хотите использовать чердак в качестве жилого помещения в будущем. В этом случае чердак необходимо утеплить и сразу же установить мансардные окна. Добавлять утепление и окна позже будет значительно дороже.

Утепление фасада

Если окна и крыша не пропускают тепло, следует оценить и фасад дома. Плохо утепленный или старый фасад выпускает из дома драгоценное тепло и значительно снижает энергоэффективность здания.

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При работе с фасадом в первую очередь необходимо определить, насколько хорошо дом удерживает тепло: плохо утепленный дом можно распознать, например, по тому, что в помещении образуется излишняя влага. В этом случае следует найти, где именно в помещение попадает влага, и где из него выходит тепло – виновниками могут быть карнизы, цоколь или оконные узлы.

Вне зависимости от строительного материала дома, фасад в основном утепляют снаружи. Например, каменные строения не следует утеплять изнутри, так как при утеплении изнутри на стенах за утеплителем образуется влага.

Это приводит к риску появления плесени и грибковых поражений, которые вредят как дому, так и его обитателям. При утеплении фасада следует также продумать систему вентиляции, которая, помимо повышения энергоэффективности, значительно улучшает внутренний климат дома.

Замена системы отопления