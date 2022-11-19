Эксперт: недвижимость подешевела. Если учитывать инфляцию, конечно

«В свете общего повышения цен – это необратимый процесс. Нет смысла надеяться, что однажды мы сможем снова начать покупать колбасу в магазине по ценам 2019 года. Инфляция сделала свое дело, деньги подешевели, и, с этой точки зрения, все, что сегодня стоит столько же, сколько, например, прошлой весной, также стало дешевле», – сказал Меэлис Рянк и добавил, что восстановление покупательной способности людей может произойти только за счет увеличения доходов.

«По оценкам многих экономических аналитиков, предстоящей зимой нынешний кризис достигнет своей максимальной глубины. Тем не менее, признаков заметного падения номинальной стоимости недвижимости нет. Предложений стало немного больше, и некоторые слишком оптимистично оцененные объекты несколько дешевеют», — прокомментировал Меэлис Рянк происходящее на рынке недвижимости.

«Нынешний кризис во многом отличается от жестокого кризиса 2008-2009 годов, прежде всего тем, что сейчас нет пузыря в сфере недвижимости. Даже если спрос еще больше сократится, капитализация застройщиков настолько высока, а остатки запасов настолько малы, что никто не станет в спешке ликвидировать свои запасы ниже стоимости строительства», — сказал Меэлис Рянк, добавив, что увеличение числа предложений приведёт только к увеличению длительности периода продаж.