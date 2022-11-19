В пятницу в Министерстве социальных дел состоялось заседание правительственного комитета по ВИЧ, на котором был дан обзор ВИЧ-инфекции (вируса иммунодефицита человека) в Эстонии за последние годы и намечены планы действий по борьбе с ВИЧ до 2025 года.
ВИЧ-инфекция в Эстонии имеет тенденцию к снижению, но Covid-19 усыпил бдительность в отношении ВИЧ
По данным Института развития здравоохранения и Департамента здоровья, ВИЧ-инфекция имеет тенденцию к снижению, но остается серьезной проблемой общественного здравоохранения. В период с 2012 по 2021 год общее число новых случаев заболевания в год сократилось на 60 процентов. В прошлом году в Эстонии было диагностировано 125 новых случаев ВИЧ. Из них 11 процентов заразились при употреблении инъекционных наркотиков, а 64 процента – гетеросексуальным путем.
С течением времени количество новых случаев заболевания среди молодых людей снижается, при этом растет доля людей в возрасте 30-39 лет. Статистика последних лет показывает, что ВИЧ больше не является болезнью узкой группы риска, а заразиться им может каждый, независимо от пола, образования, сексуальной ориентации. С 2016 года Эстония больше не занимает первое место в Европейском союзе по количеству первичных заражений, а в 2020 году она заняла четвертое место.
В период с 2020 по 2021 год уровень тестирования на ВИЧ снизился до уровня 2007 года. Основными причинами снижения тестирования стали ограничения, наложенные пандемией COVID-19, во время которой увеличилась доля удаленных медицинских консультаций и снизился доступ к анонимному тестированию. По оценкам, в Эстонии может насчитываться 6800-7700 человек, живущих с ВИЧ, из которых примерно одна пятая часть еще не знает о своем ВИЧ-статусе.
На заседании комиссии было установлено, что модернизированное руководство по лечению ВИЧ-инфекцией с распознаванием индикаторных заболеваний, которое было обновлено непосредственно перед началом пандемии, нуждается в дополнительном внедрении среди семейных врачей. Для достижения устойчивой тенденции к снижению ВИЧ, необходимо снова подходить к этому вопросу комплексно. Это варьируется от расширения экспресс-тестирования до целостного подхода к сбору данных о передаче и лечении. Также необходимо обеспечить, чтобы эти данные по-прежнему попадали в информационную систему здравоохранения.
В конце заседания министр здравоохранения и труда Пеэп Петерсон прокомментировал: «В последние годы ВИЧ-инфекция была взята под контроль, ВИЧ регрессировал до хронического заболевания, которое поддается лечению. Число людей, проходящих лечение, растет, и они имеют доступ к новейшим препаратам. В Эстонии лечение доступно для всех, и при непрерывном лечении люди могут наслаждаться хорошим качеством жизни и не заражать других. Наряду с лечением не менее важны профилактика, половое воспитание и ранняя диагностика. В случае сомнений можно также пройти тестирование анонимно. Кроме того, очень важно, чтобы за индикаторными заболеваниями семейные врачи и все другие врачи распознавали риск ВИЧ и тестировали своих пациентов», – подчеркнул министр Петерсон.
В заседании правительственной комиссии приняли участие представители Комитета по социальным делам Рийгикогу, Министерство социальных дел, Государственная канцелярия, Министерство юстиции, Министерство образования и науки, Министерство внутренних дел, Департамент здоровья, Институт развития здоровья, Эстонская больничная касса, Эстонский союз сексуального здоровья, Союз молодежных объединений, Союз защиты детей, Союз эстонских городов и самоуправлений, Эстонское общество врачей общей практики, Эстонское общество представителей инфекционных заболеваний, негосударственные коммерческие организации Convictus и Эстонская сеть ВИЧ-позитивных.