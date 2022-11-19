ВИЧ-инфекция в Эстонии имеет тенденцию к снижению, но Covid-19 усыпил бдительность в отношении ВИЧ

По данным Института развития здравоохранения и Департамента здоровья, ВИЧ-инфекция имеет тенденцию к снижению, но остается серьезной проблемой общественного здравоохранения. В период с 2012 по 2021 год общее число новых случаев заболевания в год сократилось на 60 процентов. В прошлом году в Эстонии было диагностировано 125 новых случаев ВИЧ. Из них 11 процентов заразились при употреблении инъекционных наркотиков, а 64 процента – гетеросексуальным путем.

С течением времени количество новых случаев заболевания среди молодых людей снижается, при этом растет доля людей в возрасте 30-39 лет. Статистика последних лет показывает, что ВИЧ больше не является болезнью узкой группы риска, а заразиться им может каждый, независимо от пола, образования, сексуальной ориентации. С 2016 года Эстония больше не занимает первое место в Европейском союзе по количеству первичных заражений, а в 2020 году она заняла четвертое место.

В период с 2020 по 2021 год уровень тестирования на ВИЧ снизился до уровня 2007 года. Основными причинами снижения тестирования стали ограничения, наложенные пандемией COVID-19, во время которой увеличилась доля удаленных медицинских консультаций и снизился доступ к анонимному тестированию. По оценкам, в Эстонии может насчитываться 6800-7700 человек, живущих с ВИЧ, из которых примерно одна пятая часть еще не знает о своем ВИЧ-статусе.