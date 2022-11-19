В то же самое время, когда в 4 часа утра 24 февраля Россия начала полномасштабное вторжение в Украину, выстрелы раздались и среди жилых домов возле пляжа Штромка в Пыхья-Таллинне. Вскоре после четырех часов утра мужчина и женщина вошли во двор дома на улице Кари. В правой руке у мужчины был пистолет, а в левой – нож с длинным лезвием.
Для подписчиков
Фото и видео ⟩ Тревожная ночь: в Таллинне жители многоквартирных домов проснулись от звуков выстрелов
Тревожная ночь: в Таллинне жители многоквартирных домов проснулись от звуков выстрелов
Женщина, которая была с ним, осталась в подворотне, заметно раздраженный мужчина пошел дальше, выкрикивая русские нецензурные ругательства и размахивая руками. Дойдя до заснеженной лужайки рядом с домом, мужчина обернулся и произвел несколько выстрелов из пистолета.