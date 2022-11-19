Фото и видео ⟩ Тревожная ночь: в Таллинне жители многоквартирных домов проснулись от звуков выстрелов

Женщина, которая была с ним, осталась в подворотне, заметно раздраженный мужчина пошел дальше, выкрикивая русские нецензурные ругательства и размахивая руками. Дойдя до заснеженной лужайки рядом с домом, мужчина обернулся и произвел несколько выстрелов из пистолета.

В 4:23 взволнованная жительница многоквартирного дома на улице Кари позвонила в Центр тревоги. «Я проснулась от того, что под окнами стреляли. Я выглянула в окно, мимо прошел мужчина и выстрелил из пистолета в женщину. Мужчина – русский, и, видимо, они поругались с этой женщиной. Он выкрикивал маты: "Ты меня продала, шлюха!" и выстрелил», – рассказала проснувшаяся от звуков выстрелов дама.