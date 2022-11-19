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Фото и видео ⟩ Тревожная ночь: в Таллинне жители многоквартирных домов проснулись от звуков выстрелов

Андрес Эйнманн
Тревожная ночь: в Таллинне жители многоквартирных домов проснулись от звуков выстрелов
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Снимок с камеры наблюдения: Роман Лебедев рано утром 24 февраля появился во дворе дома на улице Кари в Пыхья-Таллинне, выкрикивал нецензурную брань на русском языке и размахивал ножом с длинным лезвием и пистолетом.
Снимок с камеры наблюдения: Роман Лебедев рано утром 24 февраля появился во дворе дома на улице Кари в Пыхья-Таллинне, выкрикивал нецензурную брань на русском языке и размахивал ножом с длинным лезвием и пистолетом. Фото: Kohtutoimik

В то же самое время, когда в 4 часа утра 24 февраля Россия начала полномасштабное вторжение в Украину, выстрелы раздались и среди жилых домов возле пляжа Штромка в Пыхья-Таллинне. Вскоре после четырех часов утра мужчина и женщина вошли во двор дома на улице Кари. В правой руке у мужчины был пистолет, а в левой – нож с длинным лезвием.

Женщина, которая была с ним, осталась в подворотне, заметно раздраженный мужчина пошел дальше, выкрикивая русские нецензурные ругательства и размахивая руками. Дойдя до заснеженной лужайки рядом с домом, мужчина обернулся и произвел несколько выстрелов из пистолета.

В 4:23 взволнованная жительница многоквартирного дома на улице Кари позвонила в Центр тревоги. «Я проснулась от того, что под окнами стреляли. Я выглянула в окно, мимо прошел мужчина и выстрелил из пистолета в женщину. Мужчина – русский, и, видимо, они поругались с этой женщиной. Он выкрикивал маты: "Ты меня продала, шлюха!" и выстрелил», – рассказала проснувшаяся от звуков выстрелов дама.

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