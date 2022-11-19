Министр культуры раскритиковала коллегу: мы не должны превратиться в Россию

«Задача Эстонии – обеспечить достойный уровень жизни для всех эстонцев и обеспечить безопасность. Однако наша безопасность, как внутренняя, так и внешняя, обеспечивается сплоченностью и расчетливостью. Постоянное навешивание ярлыков, намеренное исключение некоторых групп и разделение общества в настоящее время создают в Эстонии ненужную и опасную напряженность, которая уже и так вызвана мировыми событиями», – пишет в своем ответе министр Хартман.

«Мы сильны только потому, что у нас сильная и единая демократия. Мы не хотим превратиться в Россию, в которой господствует отсутствие демократии, мнений, и в которой уничтожают друг друга. Мы остались сплоченными, и мы сильны, потому что нас объединяет общая культура, плюрализм мнений и уважение к людям, которые здесь живут. Я верю в нашу культуру и нашу страну, я верю в ее величие и силу, а не в ее неспособность удержать людей нашей страны вместе.

Основная проблема предложений «Отечества», как с этим, так и со многими другими предложениями, заключается, прежде всего, в непродуманности этих идей. Мы должны оставаться ответственными и думать на несколько шагов вперед при принятии каждого решения, а также о том, какое влияние то или иное решение окажет на будущее нашей страны.