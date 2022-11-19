Новое поколение Кимов: руководитель КНДР впервые показал миру дочь

На последних испытаниях межконтинентальной баллистической ракеты Ким Чен Ын был не один, а вместе с женой и дочерью. Северокорейские СМИ впервые показывают миру членов семьи лидера КНДР, чья частная жизнь традиционно окутана тайной.

Явление миру дочери показывает династические амбиции лидера КНДР, который надеется в будущем передать власть уже четвертому поколению Кимов, считают эксперты.

Южнокорейская разведка ранее сообщала, что у Кима предположительно трое детей – две дочери и сын. Ни одного из них ранее не показывали публике.

Госагентство ЦТАК не назвало имени дочери Кима, написав лишь, что это его любимая дочка. По некоторым данным, ее зовут Ким Джу Э.

Девочке на вид около 12 лет, на фотографиях она ходит вместе с отцом, пока тот инспектирует ракету, и улыбается.

ким чен ын с дочерью Фото: Reuters

Жена и дети

О частной жизни руководителя КНДР известно мало, северокорейские СМИ лишь изредка сообщают некоторые детали. Традиционно главным источником информации о жизни высшего руководства Северной Кореи является южнокорейская разведка.

Впервые северокорейское телевидение назвало «товарища Ли Соль Чжу» в качестве супруги Ким Чен Ына в 2012 году, после того, как стали шириться догадки и предположения о личности появляющейся рядом с ним на публичных мероприятиях женщины.

Бракосочетание, судя по всему, опять же, по данным южнокорейских спецслужб, состоялось тремя годами ранее, в 2009 году.

О наличии детей у Ким Чен Ына официальные северокорейские СМИ не сообщали вообще.​

ким чен ын с дочерью Фото: Reuters

В феврале 2017 года, по данным из Южной Кореи, Ли Соль Чжу родила третьего ребенка. А первые дети Ким Чен Ына родились предположительно между 2010 и 2013 годами.

Известно только, что второй ребенок – девочка по имени Чжу Э. Об этом еще в 2013 году в интервью британской Guardian проговорился ставший внезапно другом Кима американский баскетболист Деннис Родман.