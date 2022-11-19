По сообщению охранной фирмы G4S, ежегодно в Эстонии при пожарах погибает в несколько раз больше людей, чем в других Северных странах. За последние месяцы по всей Эстонии происходило в среднем 70–80 пожаров, некоторые из которых стали смертельными, а в некоторых люди спаслись в последний момент. Для того чтобы предотвратить опасные ситуации, необходимо убедиться, что у вас дома есть исправный датчик дыма и угарного газа и что члены семьи знают, как действовать при несчастном случае.
Эстония – лидер среди Северных стран по числу погибших при пожарах
Спасение жизни – в одном маленьком шаге
В последний день октября Спасательный департамент сообщил об очередном трагическом пожаре: в центре Таллинна при возгорании в квартире, произошедшем, вероятно, из-за неосторожного курения, погиб мужчина средних лет. Седьмого ноября при пожаре в частном доме в Килинги-Нымме при пожаре погибла 18-летняя девушка.
По данным Спасательного департамента, ни в одном из этих случаев в доме не было дымового датчика, который является обязательным. Почему его не было? Теперь этого уже не узнать.
Всего пару недель назад произошло два чрезвычайно опасных события, в которых людей спас исправный датчик дыма и угарного газа. Так, датчик Nublu зарегистрировал в одной таллиннской квартире повышение концентрации угарного газа, на сигнал отреагировал патрульный экипаж: прибыв на место происшествия, охранник постучал в дверь, но ему никто не открыл. В конце концов находившаяся в квартире пожилая женщина отреагировала на стук в окно и открыла дверь.
Выяснилось, что вся квартира была заполнена густым дымом, и охранник быстро вызвал спасателей. Приехавшие специалисты выяснили, что дама топила печь, слишком рано закрыла задвижку и легла спать. Однако в помещение проникли опасный для жизни угарный газ и дым. Позже женщина сказала, что проснулась, когда сработал Nublu, но ситуация привела ее в такое замешательство, что она смогла только сесть на кровать.
Другой инцидент произошел на хуторе в Пылвамаа. Патрульный экипаж отреагировал на сигнал пожарной тревоги, поступивший от установленного там датчика. Охранник связался с контактным лицом, и оно сообщило, что на хуторе никого нет. На месте происшествия было видно, что из трубы идет дым, также дым проник в одну комнату. Охранник вызвал спасателей – они не обнаружили в доме ни одного человека, но вынесли из дома 11 живых котят. Позже выяснилось, что кто-то недавно топил в доме печь и слишком рано закрыл задвижку. Спасатели проветрили помещение, котят вернули в дом.
Несчастные случаи всегда происходят неожиданно
Во избежание подобных ситуаций необходимо обеспечить в доме наличие исправного датчика дыма и угарного газа. Помимо этого, надо убедиться, что пользователь устройства умеет правильно реагировать и действовать, когда прибор срабатывает.
«Пожарная безопасность и правильные действия при пожаре – это, несомненно, та тема, которую следует обсудить с близкими и членами семьи, в том числе с пожилыми родственниками», – сказала советник отдела превенции Спасательного департамента Туули Таавет.
Осведомленность людей о действиях при пожаре очень разная. Спасательный департамент систематически занимается превентивной работой, и с каждым годом ситуация улучшается. «Однако до идеала еще далеко. Необходимо учитывать, что у всех людей разный опыт, стрессоустойчивость и другие качества», – объяснила Таавет. По ее словам, это, в числе прочего, может означать, что в ситуации, требующей быстрого реагирования, человек забудет, что делать.
«Несчастный случай обычно происходит неожиданно и вызывает испуг, поэтому надо обсудить с близкими, как действовать в различных кризисных ситуациях, – посоветовала Таавет. – Если вы обсудите и, возможно, отрепетируете разные сценарии, в неожиданной ситуации будет проще сохранять спокойствие и действовать четко».
Таавет заверила, что обсуждение также позволяет убедиться, что все члены семьи знают, что делать в опасной ситуации. Если выяснится, что в некоторых вопросах информации недостаточно, у вас будет время заранее ввести себя или близких в курс дела.
Исправен ли «спасатель»?
Раз в месяц обязательно надо проверять, исправен ли датчик. «Хотя с виду может казаться, что датчик совершенно исправен, находящиеся внутри устройства сенсоры, реагирующие на дым, со временем могут потерять чувствительность», – объяснила Таавет.
Проверить датчик можно, нажав на тестовую кнопку: это подтвердит, что аккумулятор/батарейка, электроника и звуковая система работают. И все же это не всегда означает, что датчик действительно исправно работает. Если датчик годами висит на потолке, его надо снять и изучить информацию, приведенную на его обратной стороне: там указаны срок службы прибора или дата производства. Если срок службы истек или не указан, устройство обязательно надо заменить.
Спасательный департамент советует молодым проявить интерес к своим пожилым родственникам и соседям и при необходимости протянуть им руку помощи. «Поскольку пожилым людям сложнее, чем молодежи, протестировать датчик и при необходимости снять его с потолка, молодым близким стоит помочь им проверить устройство», – объяснила Таавет. Это также поможет избежать ситуации, когда пожилой человек потянется за датчиком, упадет и пострадает.
«Чтобы было еще проще, надо установить дома умный датчик. Он сам сообщит, если разрядится аккумулятор или произойдет какая-либо поломка. Также он помогает, когда вас нет дома: он передаст сигнал тем, кто может на него отреагировать», – сказал руководитель коммуникационного отдела Максим Тууль.
Повторим, как предотвратить пожар
– Перепроверьте электроприборы и их провода
– Убедитесь, что к удлинителю не присоединено слишком много устройств
– Установите дымовой датчик согласно инструкции
– Проверяйте исправность дымового датчика и помогите сделать это пожилым родственникам
– Помните, что задвижку печи можно закрывать только после того, как огонь полностью погаснет