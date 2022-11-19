Эстония – лидер среди Северных стран по числу погибших при пожарах

«Несчастный случай обычно происходит неожиданно и вызывает испуг, поэтому надо обсудить с близкими, как действовать в различных кризисных ситуациях, – посоветовала Таавет. – Если вы обсудите и, возможно, отрепетируете разные сценарии, в неожиданной ситуации будет проще сохранять спокойствие и действовать четко».

Таавет заверила, что обсуждение также позволяет убедиться, что все члены семьи знают, что делать в опасной ситуации. Если выяснится, что в некоторых вопросах информации недостаточно, у вас будет время заранее ввести себя или близких в курс дела.

Исправен ли «спасатель»?

Раз в месяц обязательно надо проверять, исправен ли датчик. «Хотя с виду может казаться, что датчик совершенно исправен, находящиеся внутри устройства сенсоры, реагирующие на дым, со временем могут потерять чувствительность», – объяснила Таавет.

Проверить датчик можно, нажав на тестовую кнопку: это подтвердит, что аккумулятор/батарейка, электроника и звуковая система работают. И все же это не всегда означает, что датчик действительно исправно работает. Если датчик годами висит на потолке, его надо снять и изучить информацию, приведенную на его обратной стороне: там указаны срок службы прибора или дата производства. Если срок службы истек или не указан, устройство обязательно надо заменить.

Спасательный департамент советует молодым проявить интерес к своим пожилым родственникам и соседям и при необходимости протянуть им руку помощи. «Поскольку пожилым людям сложнее, чем молодежи, протестировать датчик и при необходимости снять его с потолка, молодым близким стоит помочь им проверить устройство», – объяснила Таавет. Это также поможет избежать ситуации, когда пожилой человек потянется за датчиком, упадет и пострадает.

«Чтобы было еще проще, надо установить дома умный датчик. Он сам сообщит, если разрядится аккумулятор или произойдет какая-либо поломка. Также он помогает, когда вас нет дома: он передаст сигнал тем, кто может на него отреагировать», – сказал руководитель коммуникационного отдела Максим Тууль.