Согласно недавнему опросу, проведенному Norstat по заказу Rendin, арендодатели и маклеры обеспокоены повышением стоимости жизни и считают, что у многих арендаторов могут возникнуть проблемы с оплатой. Однако как решать эту проблему, они пока не представляют.
Опрос: происходящее на рынке аренды жилья вызывает озабоченность и требует серьезных изменений
«Опрос показал, что большинство арендодателей (82%) обеспокоены нынешним постоянно растущим уровнем жизни. Столько же из них считают, что у арендаторов в ближайшем будущем могут возникнуть проблемы с оплатой как аренды, так и счетов, а 72% опасаются резкого увеличения количества арендаторов-клещей, то есть тех, которые не платят месяцами и не выезжают из съемного жилья», — говорит Ален Аун, исполнительный директор и соучредитель компании Rendin, которая занимается сдачей в аренду жилья и заключением безопасных договоров аренды.
Маклеры тоже обеспокоены. Согласно опросу, 93% из них считают, что текущая экономическая ситуация все-таки может привести к трудностям с оплатой у арендаторов. В то же время внезапное увеличение количества арендаторов-клещей они вероятным не считают.
Чтобы решить проблему, не хватает знаний
«При решении сложных проблем, таких как обросший долгами арендатор, в первую очередь важно наличие грамотного договора: бессрочного, в равной степени учитывающего интересы арендодателя и арендатора, без особых условий, противоречащих законодательству. Во-вторых, еще важнее наличие юридической компетенции или поддержки, чтобы знать, как действовать в рамках закона», — объясняет Ален Аун.
То же исследование показало, что 71% арендодателей не знают, при каких условиях и как быстро можно избавиться от задолжавшего арендатора. Самый низкий уровень информированности у арендодателей до 30 лет и у людей, не пользующихся договорами об аренде.
Арендодатели с шестью или более сдаваемыми в аренду объектами более осведомлены. 47% из них смогли правильно ответить: договор может быть расторгнут в экстренном порядке, а объект освобожден за два-три месяца. Это, конечно, если арендодатель исправно следует закону.
Более того, каждый второй маклер понятия не имеет, насколько длительным или коротким является процесс выселения проблемного жильца из квартиры.
Чтобы снизить риски ущерба от арендатора, который не оплачивает счета, маклеры советуют своим клиентам: во-первых, просить залог более чем за один месяц (35%) и, во-вторых, включать в договор дополнительное условие (21%), позволяющее арендодателю расторгнуть договор с более коротким периодом уведомления, например, за один месяц.
«Первое решение поставило бы многих арендаторов в затруднительное положение, потому что затраты по-прежнему очень высоки. Если взять, например, арендную плату за квартиру со средним ценовым диапазоном 600 евро, то стартовые расходы арендатора при въезде составят около 2400 евро: арендная плата за первый месяц, залог за два месяца и комиссионные маклера», — комментирует руководитель Rendin.
«Хотя, например, двухмесячный залог начали просить в сегменте более роскошных съемных квартир, где, как правило, материальное положение арендаторов куда лучше. Но в общем эта рекомендация не работает, что видно и из рекламных объявлений, публикуемых маклерами: явно преобладает залог в размере месячной арендной платы», — объясняет Аун.
А вот второе предложенное маклерами решение является нарушением закона, и бессрочный, и срочный договор аренды имеют свои условия прекращения, как в обычных, так и в чрезвычайных ситуациях.
Аун делает вывод, что результаты опроса были неожиданными, а иногда даже противоречивыми. «Так, оказалось, что маклеры более всего ценят наличие юридически грамотного договора аренды (73%). Однако для этого требуется знание закона, которое не нашло отражения в ответах маклеров на другие вопросы».
Рынок аренды нуждается в изменениях
«Как результаты опроса, так и отзывы, которые мы получаем от арендодателей, ежедневно заходящих на нашу платформу, ясно показывают, что собственник съемной недвижимости нуждается в защите от возможных проблем. Это означает финансовую безопасность на случай, если арендодателю достанется квартирант, который не платит арендную плату и не оплачивает коммунальные услуги или причинил материальный ущерб, — объясняет Ален Аун. — Если человеку, занимающемуся сдачей в аренду, не хватает знаний, необходима юридическая поддержка».
«Аренда жилья как бизнес состоит не только из рекламы, поиска арендатора и подписания договора. Это только начало. Важна общая картина и представление о том, что происходит на протяжении всего срока аренды», — констатирует Аун.
«Глядя на то, как мало возможностей, особенно у арендодателей, обезопасить себя, можно с уверенностью сказать: практики рынка аренды, которые остаются неизменными десятилетиями, и образ мышления, связанный с этим, устарели. Рынок аренды нуждается в серьезных изменениях», — добавляет он.