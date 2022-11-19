Опрос: происходящее на рынке аренды жилья вызывает озабоченность и требует серьезных изменений

«Опрос показал, что большинство арендодателей (82%) обеспокоены нынешним постоянно растущим уровнем жизни. Столько же из них считают, что у арендаторов в ближайшем будущем могут возникнуть проблемы с оплатой как аренды, так и счетов, а 72% опасаются резкого увеличения количества арендаторов-клещей, то есть тех, которые не платят месяцами и не выезжают из съемного жилья», — говорит Ален Аун, исполнительный директор и соучредитель компании Rendin, которая занимается сдачей в аренду жилья и заключением безопасных договоров аренды.

Маклеры тоже обеспокоены. Согласно опросу, 93% из них считают, что текущая экономическая ситуация все-таки может привести к трудностям с оплатой у арендаторов. В то же время внезапное увеличение количества арендаторов-клещей они вероятным не считают.

Чтобы решить проблему, не хватает знаний

«При решении сложных проблем, таких как обросший долгами арендатор, в первую очередь важно наличие грамотного договора: бессрочного, в равной степени учитывающего интересы арендодателя и арендатора, без особых условий, противоречащих законодательству. Во-вторых, еще важнее наличие юридической компетенции или поддержки, чтобы знать, как действовать в рамках закона», — объясняет Ален Аун.

То же исследование показало, что 71% арендодателей не знают, при каких условиях и как быстро можно избавиться от задолжавшего арендатора. Самый низкий уровень информированности у арендодателей до 30 лет и у людей, не пользующихся договорами об аренде.