Фото ⟩ Тяжелые дорожные условия: на шоссе Таллинн-Тарту произошло ДТП

Водитель легкового автомобиля Nissan Qashqai, который следовал из Тарту в Таллинн, потерял управление на заснеженной и скользкой дороге, в результате этого машина вылетела в кювет. Помимо водителя, в машине находился еще и пассажир, ни один человек в аварии серьезно не пострадал и в госпитализации не нуждался.

По словам присутствовавшего на месте полицейского, дорожные условия очень сложные из-за выпавшего ночью снега, а также на месте аварии дорога покрыта черным льдом. Полиция напоминает, что без зимней резины не стоит совершать длительные поездки, а в сложных дорожных условиях необходимо выбирать подходящую скорость движения.

Дорожные условия:

Этим утром основные и второстепенные дороги страны в основном покрыты снегом и льдом. Только на побережье Северной Эстонии дороги в основном чистые и сухие, но снегопад дойдет и до этого места. Температура воздуха -2..-7, на северо-западном побережье до +1°С. Днем выпадет ~1 см, вечером в Южной Эстонии 2-3 см снега. Воздушная масса холодная и температуры минусовые как в воздухе, так и на дорожных покрытиях.

Если на автомобиле летняя резина, сегодня не лучший день для вождения!

Напоминаем водителям:

Дорога скользкая, выбирайте соответствующую скорость движения и избегайте обгонов на заснеженных и скользких дорогах.