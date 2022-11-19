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Центристская партия опубликовала свой предвыборный лозунг

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Центристская партия опубликовала свой предвыборный лозунг
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Председатель Центристской партии Юри Ратас.
Председатель Центристской партии Юри Ратас. Фото: Tairo Lutter

Предвыборная кампания Центристской партии на выборах в Рийгикогу будет проходить под лозунгом «Мы за вас!» – этот слоган, по словам центристов, отражает как уже проделанную партией работу, так и ее амбициозные цели на будущее, в том числе внеочередное повышение пенсии по старости до 1000 евро и заботу о сохранении доходов людей в условиях рекордного роста цен.

По словам председателя Центристской партии Юри Ратаса, именно центристы, будучи как в оппозиции, так и в коалиции, отстаивали решения, которые оппоненты зачастую не считали необходимыми или возможными.

«Когда Центристская партия в 2016 году вошла в правительство, то мы не считали приемлемым делать что-то просто для галочки. Необходимы были смелые решения, приносящие пользу людям. Сегодняшняя ситуация требует еще больше подобных шагов», – подчеркнул Ратас.

Среди решений центристов, которые подвергли критике оппоненты, председатель Центристской партии отметил повышение необлагаемого налогом минимума со 180 до 500 евро, реформы и дополнительное финансирование здравоохранения, бесплатный общественный транспорт, а также конкретные действия, направленные на повышение благополучия пожилых людей.

«Центристская партия проводила внеочередные повышения пенсии, благодаря чему уже в следующем году средняя пенсия по старости вырастет до 704 евро. Повысилось пособие одиноко проживающего пенсионера и ряд других пособий», – отметил Ратас. Он добавил, что среднюю пенсию по старости необходимо поднять до 1000 евро в месяц, обеспечить каждому частному потребителю бесплатную электроэнергию в объеме 130 кВтч в месяц, оказать поддержку предприятиям и принять меры, чтобы остановить рост цен на продукты питания, лекарства и товары первой необходимости.

Ратас отметил, что готовность Центристской партии отстаивать интересы людей доказывают и ее недавние споры с реформистами по поводу компенсации роста цен на электроэнергию и повышения семейных пособий.

«Наша партия всегда указывала не слабые стороны нашего общества и была готова бороться за то, чтобы помогали слабым и считались со всеми жителями Эстонии, а не только с избранными. И если поначалу мы и сталкивались с непониманием, то позже даже Партия реформ осознала, что мы были на верном пути – будь то повышение пенсии, поддержка семей или компенсация роста цен на электроэнергию частным потребителям и предприятиям. Также смело и решительно мы будем продолжать работать во благо людей и дальше!», – заверил Ратас.

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