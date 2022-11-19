До и после: как создать уют на мансардном этаже

«Несмотря на то, что во многих домах есть чердак, его потенциал часто остается нераскрытым, поэтому его чаще используют как складское помещение. Однако в последнее время наличие мансардного этажа стало все больше цениться как жилое помещение. Следуя следующим советам, обустроить мансардный этаж будет проще, чем вы думаете», — говорит Педро Кастро, руководитель отдела дизайна IKEA.

Хорошо продуманный план и бюджет

Дизайнер интерьеров рекомендует начать с планирования. Во-первых, стоит оценить, для каких целей будет использоваться пространство и кто там будет жить. После этого следует подготовить концепцию помещения, выбрать цвета, материалы, мебель и текстиль.

«Оцените свой бюджет и то, что вы реально можете сделать на имеющуюся сумму. Ремонт часто останавливается из-за отсутствия денег. Если бюджета недостаточно, чтобы сразу заполнить мебелью весь мансардный этаж, рекомендую выбирать изделия, которые со временем можно дополнять и адаптировать под изменяющиеся условия. Например, вы можете выбрать открытую систему хранения для шкафа в спальне, что также является доступным вариантом», — сказал Кастро.

Он добавил, что при меблировке следует учитывать и убранство помещения. Украшения часто не входят в бюджет или на них остается совсем небольшая сумма. Однако именно украшения делают помещение уютнее и добавляют ему индивидуальности.

Чаще всего допускают ошибки в расстановке мебели