Обустройство мансарды часто является одной из самых сложных задач для домовладельцев. Мансарды часто бывают большими, но из-за скошенного потолка в них нельзя использовать обычные интерьерные решения. Дизайнер интерьеров делится советами, как с умом обставить чердак.
До и после: как создать уют на мансардном этаже
«Несмотря на то, что во многих домах есть чердак, его потенциал часто остается нераскрытым, поэтому его чаще используют как складское помещение. Однако в последнее время наличие мансардного этажа стало все больше цениться как жилое помещение. Следуя следующим советам, обустроить мансардный этаж будет проще, чем вы думаете», — говорит Педро Кастро, руководитель отдела дизайна IKEA.
Хорошо продуманный план и бюджет
Дизайнер интерьеров рекомендует начать с планирования. Во-первых, стоит оценить, для каких целей будет использоваться пространство и кто там будет жить. После этого следует подготовить концепцию помещения, выбрать цвета, материалы, мебель и текстиль.
«Оцените свой бюджет и то, что вы реально можете сделать на имеющуюся сумму. Ремонт часто останавливается из-за отсутствия денег. Если бюджета недостаточно, чтобы сразу заполнить мебелью весь мансардный этаж, рекомендую выбирать изделия, которые со временем можно дополнять и адаптировать под изменяющиеся условия. Например, вы можете выбрать открытую систему хранения для шкафа в спальне, что также является доступным вариантом», — сказал Кастро.
Он добавил, что при меблировке следует учитывать и убранство помещения. Украшения часто не входят в бюджет или на них остается совсем небольшая сумма. Однако именно украшения делают помещение уютнее и добавляют ему индивидуальности.
Чаще всего допускают ошибки в расстановке мебели
Без конкретного и продуманного плана при меблировке больших комнат мебель склонны ставить у стены, думая, что это сохранит простор комнаты. Иногда это может быть не лучшим выбором, поскольку снижает функциональность помещения и делает его неудобным в использовании.
«В комнатах на мансардном этаже в связи с изменением высоты потолка необходимо помнить, что вдоль стены можно ставить только невысокую мебель. Поэтому рекомендую комбинировать шкафы из модулей разной высоты. При обустройстве спальни на мансарде иногда лучшим решением может стать размещение кровати посередине комнаты, чтобы за ней также оставалось место для шкафа», — советует Кастро.
Креативные и простые решения
Комната с необычной планировкой может стать прекрасной возможностью проявить свой творческий потенциал. Например, можно добавить сшитые из ткани панно, которые одновременно служат декоративным элементом и делят спальню на две части. Таким образом можно создать место для размещения шкафа. Гардеробную можно дополнить освещением, прикрепив светильник к стене или используя торшер.
Есть еще более оригинальные варианты оформления мансардного этажа. Например, к наклонному потолку можно прикрепить трубу с регулируемой шириной для хранения одежды. Это делает более удобным использование помещения с переменной высотой потолка. Рядом можно разместить открытые полки для хранения одежды или других вещей. Это облегчает поддержание порядка в комнате.
Шторы – главный акцентный предмет на мансарде. «Шторы добавляют комнате уюта, с их помощью можно отделить разные зоны и спрятать за ними открытые полки. Хотя об их важности часто забывают, они создают в комнате целостное и гармоничное ощущение», — сказал Кастро.