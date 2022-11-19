В пятницу, 18 ноября, около 20:00 в Центр тревоги поступило сообщение, что в деревне Маса на Сааремаа у автобуса, который вез школьников, загорелась шина.
Автобус, который перевозил учеников, загорелся на ходу
Автобус, который перевозил учеников, загорелся на ходу
Это был автобус, который вез вернувшихся из Пярну в Курессааре учеников Ваналиннаской школы. К счастью, никто не пострадал. Учеников перевозила сааремааская автобусная фирма Ranna Reisid.
По словам пресс-секретаря Департамента полиции и погранохраны, спасатели потушили пожар, полиция регулировала движение, а детей отправили в подоспевший на замену автобус, на котором школьники продолжили свой путь домой.
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