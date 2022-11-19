Маск объявил в Twitter голосование за «возвращение» Трампа

Новый владелец компании Twitter Илон Маск объявил вечером в пятницу, 18 ноября, голосование по вопросу разблокировки аккаунта бывшего президента США Дональда Трампа. Пользователи могут выбрать вариант «за» или «против» в микроблоге американского предпринимателя.

Маск сопроводил опрос латинской поговоркой «Vox populi, vox Dei» – «Глас народа – глас божий». Голосование будет длиться сутки. За первые два часа свое мнение о разблокировке аккаунта Трампа выразили около четырех миллионов пользователей.

Ранее в тот же день бизнесмен сообщил, что в Twitter разблокированы три аккаунта. В соцсети снова доступны микроблоги комедиантки и актрисы Кэти Гриффин, психолога Джордана Питерсона и консервативного сатирического христианского портала Babylon Bee.

New Twitter policy is freedom of speech, but not freedom of reach.



Negative/hate tweets will be max deboosted & demonetized, so no ads or other revenue to Twitter.



You won’t find the tweet unless you specifically seek it out, which is no different from rest of Internet. — Elon Musk (@elonmusk) November 18, 2022

Маск назвал блокировку аккаунта Трампа ошибкой

В январе 2021 года, после штурма Капитолия, Twitter объявил, что навсегда заблокировал аккаунт Дональда Трампа. В компании такое решение объяснили тем, что существовал «риск дальнейшего подстрекательства к насилию». Аналогичные решения приняли и другие соцсети. Впоследствии Twitter также заблокировал аккаунты, которые, вероятно, были созданы для обхода блокировки экс-президента США.

Бывший финансовый директор Twitter Нед Сигал заявил тогда, что Трамп не получит доступ в соцсеть, даже если он будет вновь баллотироваться в президенты. «Наша политика работает так: если вас удаляют с платформы, то вас удаляют с платформы», – пояснил Сигал.