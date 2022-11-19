На концерн Eesti Energia совершена масштабная кибератака

Кибератака коснулась сайта и мобильного приложения Eesti Energia, а также сайта и мобильного приложения Elektrilevi MARU.

Руководитель отдела коммерческих и информационных технологий Eesti Energia Ильмар Кяэр сказал, что данные клиентов и ИТ-системы концерна защищены.

«Атака успешно отражена, проблема решается совместно с партнерами, работа клиентских каналов будет восстановлена ​​в кратчайшие сроки. Приносим извинения за возможные неудобства», – сказал Кяэр.