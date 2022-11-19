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На концерн Eesti Energia совершена масштабная кибератака

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rus.postimees.ee
На концерн Eesti Energia совершена масштабная кибератака
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Eesti Energia.
Eesti Energia. Фото: Konstantin Sednev

Из-за масштабной кибератаки в настоящее время невозможно использовать электронные каналы концерна Eesti Energia, в том числе предприятия Elektrilevi. 

Кибератака коснулась сайта и мобильного приложения Eesti Energia, а также сайта и мобильного приложения Elektrilevi MARU.

Руководитель отдела коммерческих и информационных технологий Eesti Energia Ильмар Кяэр сказал, что данные клиентов и ИТ-системы концерна защищены.

«Атака успешно отражена, проблема решается совместно с партнерами, работа клиентских каналов будет восстановлена ​​в кратчайшие сроки. Приносим извинения за возможные неудобства», – сказал Кяэр.

В случае сбоя подачи электроэнергии можно получить помощь по телефону Elektrilevi 1343.

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