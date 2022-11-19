Кылварт – мэру Риги Стакису: перенос Бронзового солдата стал худшим решением в истории Эстонии

В интервью мэр Стакис рассказал о деталях сноса советских памятников в Риге. «Конечно, я обсуждал этот вопрос с мэром Таллинна Михаилом [Кылвартом]. Но разница в политике, потому что мы с [мэром Вильнюса] Ремигиюсом на одном политическом пути, а мэр Таллинна, мягко говоря, на другом», – рассказал Стакис.

«Мэр Таллинна сказал, что [перемещение советского памятника] было худшим решением в истории Эстонии или, по крайней мере, в истории Таллинна. А мэр Вильнюса сказал мне – просто сделай это», – объяснил он.

Комментарий Кылварта для Rus.Postimees

«Такой цитаты не произносил, – утверждает Кылварт, но добавляет, что от своих слов по этому вопросу, сказанным в различных интервью, он не отказывается.

«Действительно, в 2007 году перенос Бронзового солдата можно было организовать иначе, мирно и солидно, без эскалации, – считает он и ссылается на договоренность с организацией ветеранов на эту тему. – Однако выбор был сделан в пользу силового решения. В результате события оказали негативное влияние на межнациональные отношения в стране на десятилетие вперёд. Именно в таком контексте мы обсуждали эту тему и с мэром Риги».

Кылварт о нарвском танке

5 августа в интервью Rus.ERR Кылварт заявил, что считает ошибкой игнорирование эмоций и желаний нарвитян. «С людьми обязательно нужно разговаривать, не с позиции власти, а показать, что их переживания и эмоции понятны, чтобы не вызывать противостояние, чтобы у людей не возникало чувства, что они являются врагами в своей стране. И если этот процесс требует больше времени, то нельзя спешить», – сказал Кылварт.

Он также отметил, что нельзя забывать исторические факты 2007 года. «Я напомню исторические факты, о которых мы не говорим – в 2007 году этот процесс (перенос Бронзового солдата – прим. ред.) можно было организовать мирно и солидно – была договоренность с организацией ветеранов на эту тему и возможно было организовать все иначе. Я не думаю, что кто-то хочет, чтобы эти события повторились теперь в Нарве. Мы должны учиться на ошибках прошлого», – добавил Кылварт.