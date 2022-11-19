Пешеходный пограничный переход в Нарве будет закрыт с 28 ноября. C этого дня границу можно будет пересечь только через Нарвский автомобильный погранпереход, предупреждает Департамент полиции и погранохраны.
Пешеходный пограничный переход в Нарве закроется через неделю
В ближайшее время начнутся работы по реконструкции Нарвского кордона. В этот период работники кордона будут использовать помещения Нарвского пешеходного погранперехода.
Также в Департамента полиции и погранохране подчеркнули, что из-за санкций и ограничений сильно сократилось число людей, желающих пересечь границу через пешеходный мост, соединяющий Нарву и Ивангород. «Перенаправление всех на один погранпункт дает возможность лучше использовать наши ресурсы для охраны границы», – отметили в департаменте.
Погранохрана понимает, что временное закрытие пешеходного погранпункта может вызвать неудобства и изменение привычек тех местных жителей, которые им пользовались: «Мы делаем все возможное, чтобы пересечение границы и дальше было максимально быстрым и комфортным».