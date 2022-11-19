Хотя производители бетона обеспокоены как снижением активности в строительном секторе, так и ростом стоимости цемента, все же сейчас ситуация ощутимо проще, нежели чем во время последнего экономического кризиса.
Парадокс: цена на стройматериалы почти не менялась четырнадцать лет?
«На рынок приходят крупные проекты, и общее положение как производителей строительных материалов, строительных предприятий, а также и потребителей все же более надежное, чем во время предыдущего кризиса», — говорит руководитель Betoonimeister AS и член правления Эстонского объединения бетона Калле Суйтслепп.
Калле Суйтслепп считает, что экономический спад коснется производства бетона с определенной задержкой, поэтому значительного снижения в отрасли пока не произошло. «То же самое мы видели и во время предыдущего большого экономического кризиса, который достиг Эстонии в 2008 году. В 2006-2007 годах велось много строительных работ, было множество заказов, все свободные участки застраивались по максимуму. Когда в 2008 году все с шумом застопорилось, самый большой ущерб претерпели всевозможные проекты где-то в поле. Но продолжались работы над крупными объектами - например, активно строился бизнес-центр Таммсааре. Наши объемы производства упали только через год или два, а дна мы достигли тогда, когда другие уже начали восстанавливаться», — подтверждает Суйтслепп.
Нынешняя небольшая встряска на рынке строительства несколько отличается от прошлого. «Объемы производства 2022 года существенно не упали по сравнению с предыдущим годом – напротив: эстонский рынок бетона в первом полугодии показал рост в 10%. Во втором полугодии объемы немного уменьшились, но не везде».
По его словам, эстонский рынок отличается от региона к региону. «Объемы в Таллинне действительно начали снижаться, а в Ида-Вирумаа, куда государство направляет много проектных средств, активность возросла. Также есть новые проекты в Пярну и Рапламаа. Инфраструктурные проекты Rail Baltic тоже продолжаются. В то же время, безусловно, есть и такие объекты, которые отложены до лучших времен или вообще не запускаются, потому что подорожание стройматериалов кажется слишком высоким».
Ветряные парки обеспечивают объемы
По оценке Суйтслеппа, возможный спад на рынке строительства по-разному отразится на различных областях. «Сложнее всего приходится дорожно-строительным компаниям, поскольку государство приостановило инвестиции, так что именно у них больше всего падают объемы строительных работ. Небольшая неопределенность есть и в жилищном строительстве. Но в ближайшее время будут обязательно начаты работы по нескольким давно запланированным проектам новых парков ветряков. Текущая ситуация на рынке электроэнергии красноречиво свидетельствует о том, что в энергетику сделано еще недостаточно инвестиций, и сейчас ожидается больше активности именно в этом секторе экономики».
Строительство нового жилья в целом не останавливается, но рост банковских процентных ставок и удорожание строительства может замедлить его темпы. «Сейчас у людей еще остались сбережения, зарплаты тоже выросли, а значит, у банков есть клиенты, которые могут ходатайствовать о кредитах. Конечно, на рынке недвижимости происходят определенные корректировки, но факт в том, что потребность в квартирах по-прежнему есть, и девелоперские проекты появляются и за пределами Таллинна - например, в Пярну и Тарту», — руководитель Betoonimeister скорее оптимистично смотрит в будущее. «Спрос на бетон в Эстонии неодинаков по регионам. Те производители бетона, которые могут выполнять заказы по всей Эстонии, безусловно, сейчас имеют конкурентное преимущество», — говорит он.
Дорогостоящая электроэнергия влияет на производство цемента
Причиной роста цен на бетон является, прежде всего, постоянное повышение цен на необходимый для производства строительных смесей цемент. «Производство цемента — это отрасль с очень высоким потреблением энергии. Если раньше цена на цемент у нас была фиксированной на год, то в 2022 году продавцы цемента уже четыре раза за год повышали его стоимость. Причина, прежде всего, в многократном увеличении квоты СО2 и цены на электроэнергию. По сравнению с концом 2021 года цена на цемент выросла более чем на 60%. Доля цемента в себестоимости бетона составляет около трети».
Бетон как очень важный строительный материал стал, по словам Суйтслеппа, синонимом строительства и инвестиций. «Стоимость цемента не индексируется в ценовых предложениях», — поясняет специалист.
«Поскольку процесс строительства зданий и сооружений длительный, то субподрядчикам очень сложно изменить существующие договоры со строителями, а строителям с заказчиками при повышении цены стройматериалов, — констатирует глава Betoonimeister. — Мы стараемся максимально заблаговременно сообщать о повышении цены на бетон, но при выполнении договоров всегда исходим из предложенной цены и срока действия предложения. Из-за подорожания цемента нам пришлось частично понести расходы самим. Общение с клиентами и переговоры о цене занимают большую часть нашей работы, чем когда-либо ранее».
Повышение стоимости материалов началось два года назад
«Часто жалуются, что слишком много денег уходит в бетон. Или что многие инвестиции были приостановлены из-за того, что цены на строительные материалы выросли, другими словами, бетон слишком дорог», — говорит Суйтслепп, отмечая, что цены на строительные материалы были относительно стабильными в течение многих лет.
«Чтобы получить наилучший обзор, следует изучить индекс цен на строительство, который составляется Департаментом статистики Эстонии и показывает рост цен на три основных компонента: рабочую силу, строительную технику и строительные материалы. Эти показатели демонстрируют, что если затраты на рабочую силу с 2006 года по сегодняшний день увеличилась более чем на 70%, то стоимость строительных материалов выросла за то же время только на 55%, причем самый большой скачок произошел за последние два года. С 2006 по 2020 год цены на строительные материалы выросли всего на 10%», — подтверждает Суйтслепп.
«После кризиса 2008 года производственные мощности многих производителей стройматериалов превышали спрос, так что цена на материалы долгие годы оставалась низкой из-за острой конкуренции. Из-за пандемии COVID и роста цен на энергоносители ситуация на рынке изменилась, и цены начали наверстывать упущенное», — объясняет руководитель Betoonimeistеr.
По его словам, подорожание стройматериалов кажется непомерным, поскольку произошло за очень короткий период времени. «Если распределить рост стоимости стройматериалов на последние 15 лет, то он не больше, чем прирост цен на любую другую группу товаров или услуг. Поэтому вот рекомендация для тех, кто заморозил свои планы на строительство — если есть необходимость, то надо строить смело, откладывание необходимых инвестиций, скорее всего, не удешевит в итоге стоимость строительства».