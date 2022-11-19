Парадокс: цена на стройматериалы почти не менялась четырнадцать лет?

Ветряные парки обеспечивают объемы

По оценке Суйтслеппа, возможный спад на рынке строительства по-разному отразится на различных областях. «Сложнее всего приходится дорожно-строительным компаниям, поскольку государство приостановило инвестиции, так что именно у них больше всего падают объемы строительных работ. Небольшая неопределенность есть и в жилищном строительстве. Но в ближайшее время будут обязательно начаты работы по нескольким давно запланированным проектам новых парков ветряков. Текущая ситуация на рынке электроэнергии красноречиво свидетельствует о том, что в энергетику сделано еще недостаточно инвестиций, и сейчас ожидается больше активности именно в этом секторе экономики».

Строительство нового жилья в целом не останавливается, но рост банковских процентных ставок и удорожание строительства может замедлить его темпы. «Сейчас у людей еще остались сбережения, зарплаты тоже выросли, а значит, у банков есть клиенты, которые могут ходатайствовать о кредитах. Конечно, на рынке недвижимости происходят определенные корректировки, но факт в том, что потребность в квартирах по-прежнему есть, и девелоперские проекты появляются и за пределами Таллинна - например, в Пярну и Тарту», ​​— руководитель Betoonimeister скорее оптимистично смотрит в будущее. «Спрос на бетон в Эстонии неодинаков по регионам. Те производители бетона, которые могут выполнять заказы по всей Эстонии, безусловно, сейчас имеют конкурентное преимущество», — говорит он.

Дорогостоящая электроэнергия влияет на производство цемента