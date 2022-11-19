Евростат: объемы судоходства еще не восстановились до предкоронавирусных объемов

Однако это все еще значительно ниже показателя в 418 млн человек, которые проехали через порты ЕС в 2019 году, согласно данным о морском транспорте, опубликованным Евростатом. В 2020 году число людей, путешествующих на кораблях, сократится на рекордные 45 процентов по сравнению с 2019 годом, до 230 миллионов человек.

В 2021 году на 20 крупнейших пассажирских портов приходилось более 34 процентов от общего числа пассажиров в отчитывающихся государствах-членах ЕС. Во всех 20 крупнейших портах в 2021 году наблюдалось значительное снижение пассажиропотока по сравнению с 2019 годом, за исключением итальянских портов Пьомбино и Изола-д'Эльба, где количество пассажиров увеличилось на 2 и 3 процента соответственно.

Вес брутто товаров, переваленных в портах ЕС в 2021 году, оценивается в 3,5 млрд тонн, что на 4 процента больше, чем в 2020 году, когда объем переваленных товаров снизился на 7 процента по сравнению с 2019 годом.