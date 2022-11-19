Таких цифр не видели давно: в Эстонии насчитали более 6000 серых тюленей

Результаты мониторинга по всему Балтийскому морю пока неизвестны. Судя по данным за прошлый год, в этом году продолжится рост популяции в целом. В прошлом году в Балтийском море насчитали более 40 000 серых тюленей.

Серый тюлень – один из двух обитающих в Эстонии видов тюленя. Это крупнейшее постоянно обитающее в Балтийском море млекопитающее, самцы могут весить около 300 кг и достигать трех метров в длину. Они предпринимают долгие странствия в поисках пищи, согласно телеметрическим данным, их миграции могут охватывать все Балтийское море. Поэтому серых тюленей, обитающих в Балтийском море, рассматривают в качестве одной популяции и их пересчет проводится по всему Балтийскому морю в согласованный участниками период. В этом году пересчет проводился с 25 мая по 6 июня. По словам ведущего специалиста по организации государственного мониторинга живой природы отдела живой природы Агентства окружающей среды Рауно Калда, пересчет серых тюленей проводится во время весенней линьки, когда большая часть особей скапливается на лежбищах.