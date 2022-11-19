В этом году в территориальных водах Эстонии насчитали 6031 серого тюленя – это рекордно высокий показатель с 1999 года, за период мониторинга популяции серых тюленей во всех странах Балтийского моря на основании одинаковой методики.
Таких цифр не видели давно: в Эстонии насчитали более 6000 серых тюленей
Результаты мониторинга по всему Балтийскому морю пока неизвестны. Судя по данным за прошлый год, в этом году продолжится рост популяции в целом. В прошлом году в Балтийском море насчитали более 40 000 серых тюленей.
Серый тюлень – один из двух обитающих в Эстонии видов тюленя. Это крупнейшее постоянно обитающее в Балтийском море млекопитающее, самцы могут весить около 300 кг и достигать трех метров в длину. Они предпринимают долгие странствия в поисках пищи, согласно телеметрическим данным, их миграции могут охватывать все Балтийское море. Поэтому серых тюленей, обитающих в Балтийском море, рассматривают в качестве одной популяции и их пересчет проводится по всему Балтийскому морю в согласованный участниками период. В этом году пересчет проводился с 25 мая по 6 июня. По словам ведущего специалиста по организации государственного мониторинга живой природы отдела живой природы Агентства окружающей среды Рауно Калда, пересчет серых тюленей проводится во время весенней линьки, когда большая часть особей скапливается на лежбищах.
«В качестве лежбищ тюлени используют морские отмели, крупные камни и острова без растительности. Собравшихся на этих лежбищах животных пересчитывают по фотографиям, сделанным с воздуха во время полета над лежбищем. Разумеется, всегда бывает, что часть особей в это время находится в воде, поэтому нельзя считать результат пересчета общим числом. Пересчеты направлены прежде всего на выявление минимальной численности и изменений в ней», – сказал Калда.
Пересчет тюленей проводится ежегодно примерно на двадцати лежбищах в Западной и Северной Эстонии. Точное количество лежбищ определяется каждый год, поскольку из-за прибрежных процессов и уровня воды часть лежбищ может находиться под водой, а часть над ней.
Исторический серый тюлень населял крайне обширную акваторию Балтийского моря, в начале 20го века в Балтийском море было ориентировочно 80 000 – 100 000 особей. В 1970х численность упала до 5-7 процентов от этого числа, во многом непосредственно и косвенно из-за человеческой деятельности. На данный момент благодаря деятельности, направленной на охрану вида и снижение загрязнения окружающей среды, получилось добиться того, что численность тюленей вновь начала расти. С 2015 года в Эстонии разрешена охота на серого тюленя. Квота составляет 1 процент от среднего подсчитанного числа особей за последние три года, в этом году она составляет 55 особей.