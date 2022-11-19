Выдуманная история про попытку похитить ребенка молниеносно распространилась в соцсетях и вызвала настоящую панику среди людей. Полиция призывает людей не распространять бездумно непроверенную информацию.
А был ли мальчик? Слухи о попытке похищения ребенка вызвали панику
1 ноября в полицию поступило тревожное сообщение, что в Кохтла-Ярве неизвестный мужчина зажал рукой рот девятилетнему мальчику и пытался утащить ребенка с собой.
Полиция незамедлительно отреагировала на сообщение и начала выяснять точные обстоятельства произошедшего.
Как сообщает Йыхвиское отделение полиции, в ходе бесед выяснилось, что девятилетний мальчик все выдумал.
Стражи порядка предупреждают, что распространение в сообществе или в социальных сетях слухов, предыстория которых неизвестна, может необоснованно нарушить чувство безопасности многих людей. «Перед тем, как делиться чем-либо, обязательно стоит проверить правдивость информации и мотивы первоисточника», – призывает полиция.
Тем, кто делится информацией в соцсетях и в сообществе, напоминают, что узнав о преступлении, первое, что нужно сделать, это сообщить об этом в полицию по номеру 112. Только так правоохранительные органы смогут оперативно отреагировать. В данном случае социальные сети – это не место, где помощь оказывается моментально.