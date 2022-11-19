Прогноз: в Финляндии ожидается резкий спад цен на жилье

Согласно Hypo, речь идет о рекордном снижении стоимости жилья за несколько десятилетий. В последний раз такое резкое падение цен на рынке жилья было зафиксировано в 1995 году.

Согласно прогнозу Hypo, в столичном регионе цены упадут на 3%, а в остальных частях Финляндии на 2%.