Финская ипотечная компания Hypo прогнозирует, что цены на жилье в Финляндии в следующем году резко упадут, передает YLE.
Прогноз: в Финляндии ожидается резкий спад цен на жилье
Прогноз: в Финляндии ожидается резкий спад цен на жилье
Согласно Hypo, речь идет о рекордном снижении стоимости жилья за несколько десятилетий. В последний раз такое резкое падение цен на рынке жилья было зафиксировано в 1995 году.
Согласно прогнозу Hypo, в столичном регионе цены упадут на 3%, а в остальных частях Финляндии на 2%.
Падение цен в столичном регионе объясняется повышением процентных ставок и ростом остальных расходов. Кроме того, строится много новых домов, что приводит к увеличению предложения на рынке жилья.
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