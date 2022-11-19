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Прогноз: в Финляндии ожидается резкий спад цен на жилье

rus.postimees.ee
Прогноз: в Финляндии ожидается резкий спад цен на жилье
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Хельсинки.
Хельсинки. Фото: Вера Копти.

Финская ипотечная компания Hypo прогнозирует, что цены на жилье в Финляндии в следующем году резко упадут, передает YLE.

Согласно Hypo, речь идет о рекордном снижении стоимости жилья за несколько десятилетий. В последний раз такое резкое падение цен на рынке жилья было зафиксировано в 1995 году.

Согласно прогнозу Hypo, в столичном регионе цены упадут на 3%, а в остальных частях Финляндии на 2%.

Падение цен  в столичном регионе объясняется повышением процентных ставок и ростом остальных расходов. Кроме того, строится много новых домов, что приводит к увеличению предложения на рынке жилья. 

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