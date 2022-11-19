В субботу около 10.30 утра в центр тревоги поступило сообщение о дорожно-транспортном происшествии на перекрестке на улице Раба в районе Нымме в Таллинне.
Легковушка на летней резине протаранила автобус
По предварительной информации, водитель легкового автомобиля Nissan не смог остановить транспортное средство и въехал в бок автобуса на главной дороге. В результате столкновения никто не пострадал, но один пассажир в автобусе упал в результате столкновения и был доставлен в травмпункт для медицинского осмотра.
Полицейский, прибывший на место происшествия, объяснил, что на легковой машине была летняя резина, и это также стало причиной того, что водитель не смог вовремя остановить машину.
«Погодные условия действительно зимние, поэтому мы просим, если у кого-то еще есть летняя резина на машине, ни при каких обстоятельствах не ездить с ней. Учитывая, что в первой половине дня черный лед во многих местах покрывал дороги, ездить на летней резине в данный момент просто опасно для жизни», – подчеркнул сотрудник аварийной полиции.