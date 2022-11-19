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Легковушка на летней резине протаранила автобус

Маргус Мартин
, журналист
Легковушка на летней резине протаранила автобус
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Помимо замены шин, разбившийся автомобиль Nissan теперь ждет ремонта.
Помимо замены шин, разбившийся автомобиль Nissan теперь ждет ремонта. Фото: Lugeja foto

В субботу около 10.30 утра в центр тревоги поступило сообщение о дорожно-транспортном происшествии на перекрестке на улице Раба в районе Нымме в Таллинне.

По предварительной информации, водитель легкового автомобиля Nissan не смог остановить транспортное средство и въехал в бок автобуса на главной дороге. В результате столкновения никто не пострадал, но один пассажир в автобусе упал в результате столкновения и был доставлен в травмпункт для медицинского осмотра.

Полицейский, прибывший на место происшествия, объяснил, что на легковой машине была летняя резина, и это также стало причиной того, что водитель не смог вовремя остановить машину.

«Погодные условия действительно зимние, поэтому мы просим, ​​если у кого-то еще есть летняя резина на машине, ни при каких обстоятельствах не ездить с ней. Учитывая, что в первой половине дня черный лед во многих местах покрывал дороги, ездить на летней резине в данный момент просто опасно для жизни», – подчеркнул сотрудник аварийной полиции.

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