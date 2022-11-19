Легковушка на летней резине протаранила автобус

По предварительной информации, водитель легкового автомобиля Nissan не смог остановить транспортное средство и въехал в бок автобуса на главной дороге. В результате столкновения никто не пострадал, но один пассажир в автобусе упал в результате столкновения и был доставлен в травмпункт для медицинского осмотра.

Полицейский, прибывший на место происшествия, объяснил, что на легковой машине была летняя резина, и это также стало причиной того, что водитель не смог вовремя остановить машину.