Целая испанская деревня стоит меньше, чем двухкомнатная квартира в центре Таллинна. Но это не точно

Деревня Сальто-де-Кастро оценивается почти в 252 000 евро. За те же деньги можно купить двух- или трехкомнатную квартиру в центре Таллинна.

Деревня на северо-западе Испании находится примерно в трех часах езды от Мадрида. По данным издания UNILAD, в деревне 44 жилых дома, церковь, школа, гостиница, бассейн и даже казармы. В деревне, которую нынешний владелец купил с намерением превратить в туристический центр, уже более 30 лет никто не живет. Там нет ни одного жителя!

Грандиозные планы собственника маленькой деревушки с печальной судьбой не смогли осуществиться из-за нескольких глобальных кризисов. Так как сейчас владелец достиг относительно солидного возраста, содержать такое имущество его для него непосильно.

По словам представителя владельца - Ронни Родригеса, тот планировал построить в деревне большой роскошный гостиничный комплекс, но, к сожалению, этот крупный проект остался незавершенным из-за нехватки времени и ресурсов.

Родригес говорит, что предложением о продаже интересуются во всем мире, и, по его словам, количество запросов уже более 300. Судя по документам, в свое время деревня выставлялась на продажу аж за 6,5 млн евро, но к сожалению покупателя так и не нашлось.