Девять человек погибли из-за взрыва газа на Сахалине.

Газ взорвался около 13 часов по местному времени в угловом подъезде пятиэтажки на Библиотечной улице. В этом подъезде числятся 33 человека, 23 из них живы. К вечеру Лимаренко отчитался, что из девяти погибших четверо – дети. Разбор завалов продолжается. Для людей, оставшихся без жилья, организовали пункт временного размещения. Губернатор пообещал всем пострадавшим материальную помощь.

Одну женщину после экстренной операции на самолете санавиации транспортировали в областной центр – Южно-Сахалинск. На спасательных работах также получил травму пожарный, но от госпитализации отказался.

В доме 1980-го года постройки насчитывалось 80 квартир, он не был газифицирован. Последний раз капитальный ремонт здания проводили в 2016 году. Предварительной причиной взрыва экстренные службы считают 20-литровый газовый баллон, подключенный к кухонной плите в одной из квартир.