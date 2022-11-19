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Девять человек погибли из-за взрыва газа на Сахалине

Deutsche Welle
Девять человек погибли из-за взрыва газа на Сахалине
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Девять человек погибли из-за взрыва газа на Сахалине.
Девять человек погибли из-за взрыва газа на Сахалине. Фото: AP Photo / Scanpix

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Девять человек погибли и еще девять пострадали в результате взрыва бытового газа в жилом доме в поселке Тымовское на острове Сахалин. Об этом пишет Deutsche Welle со ссылкой на губернатора региона Валерия Лимаренко и государственное агентство ТАСС.

Газ взорвался около 13 часов по местному времени в угловом подъезде пятиэтажки на Библиотечной улице. В этом подъезде числятся 33 человека, 23 из них живы. К вечеру Лимаренко отчитался, что из девяти погибших четверо – дети. Разбор завалов продолжается. Для людей, оставшихся без жилья, организовали пункт временного размещения. Губернатор пообещал всем пострадавшим материальную помощь.

Одну женщину после экстренной операции на самолете санавиации транспортировали в областной центр – Южно-Сахалинск. На спасательных работах также получил травму пожарный, но от госпитализации отказался.

В доме 1980-го года постройки насчитывалось 80 квартир, он не был газифицирован. Последний раз капитальный ремонт здания проводили в 2016 году. Предварительной причиной взрыва экстренные службы считают 20-литровый газовый баллон, подключенный к кухонной плите в одной из квартир.

Следственный комитет возбудил уголовное дело по статьям о причинении смерти и уничтожении имущества по неосторожности. На место взрыва выехали следователи и группа экспертов, а также областной прокурор. Ведомство намерено проверить, как в регионе соблюдаются нормы эксплуатации газового оборудования.

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