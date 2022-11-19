Хренин: у Беларуси нет планов ввязываться в какие-либо конфликты

«В наших планах нет никаких мыслей ввязываться в какие-то конфликты», – заявил он во время мероприятия, посвященного принятию военной присяги.

По его словам, в процессе боевой подготовки военнослужащие нового призыва примут участие во всех мероприятиях оперативно-боевой подготовки, которые планируется проводить в предстоящем учебном году. Одно из них – совместные с Россией учения «Щит Союза – 2023».

«Учитывая особенности современных конфликтов, на сегодняшний день мы очень внимательно анализируем и изучаем опыт современных войн. И эти знания включаем в процесс боевой подготовки», – подчеркнул Хренин.

4 ноября Александр Лукашенко заявил, что не планирует отправлять белорусских военнослужащих воевать в Украину. «Сегодня кричат: «Лукашенко хочет послать в Украину своих военнослужащих!» Уже тысячу двести раз говорил, что у меня таких планов нет», – заявил он во время посещения Белорусской национальной биотехнологической корпорации в Пуховичском районе.

С начала вторжения России в Украину белорусская сторона является соучастницей акта военной агрессии – с территории Беларуси неоднократно наносились ракетные удары по украинским позициям, в стране размещены российские военные и спецтехника.