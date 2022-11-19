Переговоры ООН по климату зашли в тупик

Представители почти 200 стран собрались в Египте на две недели с целью развития действий по сдерживанию глобального изменения климата.

После переговоров, длившихся всю ночь, Евросоюз решительно отверг проект, представленный Египтом.

Вице-президент Еврокомиссии Франс Тиммерманс заявил, что ЕС скорее согласится с отсутствием результата, чем с плохим результатом. Они даже готовы выйти из переговоров. Несмотря на это, он добавил, что ЕС по-прежнему ожидает хорошего результата.

Прежде всего, ЕС ожидает от COP27 сильного сигнала, для ограничения среднего потепления 1,5 градусами Цельсия по сравнению с доиндустриальными уровнями.

«Мы здесь не для того, чтобы создавать документы, а для того, чтобы сохранить цель в 1,5 градуса», – заявила министр иностранных дел Германии Анналена Бербок.

Министр иностранных дел Египта Самех Шукри, с другой стороны, сказал, что он все еще надеется на «прорыв», и поддержал свое предложение.

«Подавляющее большинство сторон сказали мне, что, по их мнению, текст сбалансирован и представляет собой потенциальный прорыв, который может привести к консенсусу», – сказал Шукри журналистам.

Многие развивающиеся страны объединились, требуя, чтобы COP27 создала отдельный фонд компенсации ущерба, чтобы помочь компенсировать ущерб, наносимый изменением климата.

ЕС был открыт для создания фонда помощи наиболее уязвимым странам, призывая к расширению круга доноров и отдавая приоритет странам, наиболее уязвимым к изменению климата, в качестве бенефициаров.

Тиммерманс сказал, что его очень беспокоит направление, в котором пошли переговоры ночью.

По словам французского чиновника, председательство Египта ставит под сомнение прогресс по сокращению выбросов, достигнутый в прошлом году в Глазго, что является неприемлемым для Евросоюза и Франции.