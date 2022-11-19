Председатель Социал-демократической партии (SDE) Лаури Ляэнеметс в своей речи на открытии заседания совета уполномоченных партии отметил, что главная тема предстоящих парламентских выборов – зарплата и уровень жизнь людей.
Ляэнеметс: чтобы уровень жизни повышался – должна расти зарплата
«Для того, чтобы уровень жизни повышался, должна расти зарплата. И если будет расти зарплата, то повысятся и пенсии», – подчеркнул он.
По словам Ляэнеметса, сейчас идут две войны – одна в Украине и вторая в Эстонии. «Идет война против безумной инфляции, разорения предприятий и обнищания семей. И мы не должны проиграть ни одну из этих войн», – сказал лидер социал-демократов.
Ляэнеметс отметил в своей речи, что Украина добилась впечатляющего успеха на поле боя только благодаря международной солидарности. «Ключ к повышению благосостояния жителей Эстонии тоже в солидарности, но социал-демократы не только идеалисты, но и реалисты. Мы понимаем, что нынешний кризис в Эстонии может затянуться – дикий рост цен открыл двери тяжелым временам. Но этого можно избежать, ситуацию можно изменить», – заверил он.
По словам Ляэнеметса, понятно, что невидимая рука, на которую молились на протяжении десятилетий, не в состоянии обеспечить развитие Эстонского государства, жилой и предпринимательской среды. «Боготворимые Партией реформ свободный рынок и минимум правил только усилили проблемы, а не решили их. Как следствие – проигравших становится всё больше, чем выигравших», – сказал лидер социал-демократов.
Он также отметил, что сегодня уже недостаточно того, чтобы предложения и критику со стороны социал-демократов просто слушали – нужны принципиальные изменения в обществе.
«Поэтому фундаментом составляемой сейчас нашей предвыборной программы станут образование, рынок труда и региональная политика. Благополучие общества и развитие экономики зависят от знаний и навыков наших жителей. Поэтому социал-демократы хотят сделать учебу и дополнительное обучение естественной частью любой работы. Именно так происходит в странах с успешными экономиками. Благодаря этому ценность выполняемой работы растет, что ведет к повышению зарплаты», – пояснил Ляэнеметс.
Социал-демократы идут на выборы в Рийгикогу, чтобы получить от избирателей мандат на повышение зарплат, и в первую очередь низких зарплат, по меньшей мере на 400 евро в месяц. «Чтобы никто из работающих с полной трудовой занятостью не зарабатывал в месяц меньше 1 200 евро. Справедливая зарплата должна стать нормой и адекватным ответом на безудержную инфляцию», – подчеркнул Лаури Ляэнеметс.
Он также сказал, что необходимо изменить налоговую систему, которая уже не отвечает сегодняшним нуждам жителей Эстонии. Те, у кого больше возможностей, должны вносить больший вклад в общее благополучие. «Нужно проявлять солидарность. Точно так же, как Запад проявляет ее с Украиной и украинцами. Уплата налогов ради развития своего государства и народа – это не наказание, а привилегия и патриотизм по отношению к своей стране», – подвел итоги Ляэнеметс.