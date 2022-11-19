Ляэнеметс: чтобы уровень жизни повышался – должна расти зарплата

«Для того, чтобы уровень жизни повышался, должна расти зарплата. И если будет расти зарплата, то повысятся и пенсии», – подчеркнул он.

По словам Ляэнеметса, сейчас идут две войны – одна в Украине и вторая в Эстонии. «Идет война против безумной инфляции, разорения предприятий и обнищания семей. И мы не должны проиграть ни одну из этих войн», – сказал лидер социал-демократов.

Ляэнеметс отметил в своей речи, что Украина добилась впечатляющего успеха на поле боя только благодаря международной солидарности. «Ключ к повышению благосостояния жителей Эстонии тоже в солидарности, но социал-демократы не только идеалисты, но и реалисты. Мы понимаем, что нынешний кризис в Эстонии может затянуться – дикий рост цен открыл двери тяжелым временам. Но этого можно избежать, ситуацию можно изменить», – заверил он.

По словам Ляэнеметса, понятно, что невидимая рука, на которую молились на протяжении десятилетий, не в состоянии обеспечить развитие Эстонского государства, жилой и предпринимательской среды. «Боготворимые Партией реформ свободный рынок и минимум правил только усилили проблемы, а не решили их. Как следствие – проигравших становится всё больше, чем выигравших», – сказал лидер социал-демократов.

Он также отметил, что сегодня уже недостаточно того, чтобы предложения и критику со стороны социал-демократов просто слушали – нужны принципиальные изменения в обществе.