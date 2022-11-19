Зима набирает обороты: завтра ожидаются метель и снегопады

Ветер восточных направлений, 3-9, на побережье порывами до 14 м/с. Температура воздуха 2-7 градусов мороза, на побережье местами ноль градусов. На дорогах возможна гололедица.

В первой половине дня облачно, пройдет снег, местами метели. Во второй половине дня начиная с юга страны облачность рассеется, вероятность осадков сократится. Ветер восточных, затем южных направлений, 3-9, на побережье порывами до 12 м/с. Вечером на островах ветер юго-восточный до 15 м/с. Температура воздуха 0-5 градусов мороза. На дорогах возможна гололедица