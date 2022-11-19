Сб, 19.11.2022
Погода
Гороскоп
Игра
Подписка
Контакты
Реклама
Рассылка
EST
ENG
Искать

Зима набирает обороты: завтра ожидаются метель и снегопады

BNS
Зима набирает обороты: завтра ожидаются метель и снегопады
Facebook Messenger LinkedIn OK Telegram Twitter
Comments 1
Метель. Иллюстративное фото.
Метель. Иллюстративное фото. Фото: Mihkel Maripuu

По данным службы погоды Эстонии, в ночь на воскресенье ожидается преимущественно облачная погода. По многим регионам пройдут снегопады, местами возможны метели.

Ветер восточных направлений, 3-9, на побережье порывами до 14 м/с. Температура воздуха 2-7 градусов мороза, на побережье местами ноль градусов. На дорогах возможна гололедица.

В первой половине дня облачно, пройдет снег, местами метели. Во второй половине дня начиная с юга страны облачность рассеется, вероятность осадков сократится. Ветер восточных, затем южных направлений, 3-9, на побережье порывами до 12 м/с. Вечером на островах ветер юго-восточный до 15 м/с. Температура воздуха 0-5 градусов мороза. На дорогах возможна гололедица

Ключевые слова
Наверх