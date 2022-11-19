ВИДЕО ⟩ Взрыв газопровода на севере Санкт-Петербурга

В социальных сетях жители Санкт-Питербурга распространяют фото и видео, снятые из окон домов за множество километров от места взрыва.

В предварительной информации говорилось, что взрыв произошел на газозаправочной станции, однако губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко сообщил, что взрыв произошел на газопроводе между Бернгардовкой и Ковалево, недалеко от Всеволожска.

Тушением занимаются две прибывшие на место бригады пожарных. По заявлению Дрозденко, угроз безопасности населения или распространения пожара нет. Причины взрыва выясняюся.

Тем временем что-то полыхает в районе Пискарёвского. С добрым утром, если ещё не проснулись #спб #пожар pic.twitter.com/WWHS7W0kh6 — Ночные 💙💛 чаепития (@Augustus_Grin) November 19, 2022