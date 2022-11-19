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ВИДЕО ⟩ Взрыв газопровода на севере Санкт-Петербурга

Обновлено. МЧС сообщили причины взрыва
rus.postimees.ee
Взрыв газопровода на севере Санкт-Петербурга
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Скриншот из видео от неизвестного пользователя
Скриншот из видео от неизвестного пользователя Фото: телеграм, РИА Новости

На газопроводе на северо-востоке от Санкт-Петербурга прогремел взрыв, после чего начался пожар. Пламя видно за десятки километров от места происшествия.

В социальных сетях жители Санкт-Питербурга распространяют фото и видео, снятые из окон домов за множество километров от места взрыва. 

В предварительной информации говорилось, что взрыв произошел на газозаправочной станции, однако губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко сообщил, что взрыв произошел на газопроводе между Бернгардовкой и Ковалево, недалеко от Всеволожска.

Тушением занимаются две прибывшие на место бригады пожарных. По заявлению Дрозденко, угроз безопасности населения или распространения пожара нет. Причины взрыва выясняюся.

В МЧС сообщили, что причиной взрыва стала разгерметизация трубопровода с последующим возгаранием.

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