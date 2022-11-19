Полиция Таллинна ищет пропавшего 18-летнего Симона

Полиция получила просьбу о помощи от родственников в субботу днем. Телефон молодого человека выключен. Также известно, что из-за состояния здоровья Симон может нуждаться в помощи. Полиция сразу же приступила к поискам мальчика, и выяснилось, что в 2:30 ночи, когда телефон молодого человека был еще включен, он указывал на его местонахождение в районе парка Ноблесснер, что относительно недалеко от его дома. В настоящее время патрули разыскивают молодого человека в городе, параллельно ведется сбор дополнительной информации с помощью опросов, записей с камер наблюдения и других методов поиска.

Фонд пропавших без вести также работает над поиском Саймона. Руководитель SA Ааре Рюйтель сообщил, что в настоящее время в Северном Таллинне ищут молодого человека. «Но есть не только улицы, есть пустыри, строительные площадки», – говорит Рюйтель.

Молодой человек, вероятно, бродил по старому городу около полуночи, а затем направился в Ноблесснер на севере Таллинна.

«У нас есть два вопроса – если кто-то видел Симона после полуночи в районе Старого города или после двух в Северном Таллинне, на улице Тёэстузе, в районе Арсенала, в районе Ноблесснер, пожалуйста, позвоните мне сейчас!», – говорит Ааре Рюйтель.

Симон ростом около 185 сантиметров и имеет худощавое телосложение. У него длинные волосы и очки. Когда он вышел из дома, на нем была серая куртка, темные брюки и черные ботинки.