В море найден паспорт пропавшего 18-летнего Симона, подводные поиски ни к чему не привели

Полиция получила просьбу о помощи от родственников в субботу днем. Телефон молодого человека выключен. Также известно, что из-за состояния здоровья Симон может нуждаться в помощи. Полиция сразу приступила к поискам юноши, и выяснилось, что в 2:30 ночи, когда телефон молодого человека был еще включен, он указывал на его местонахождение в районе парка Ноблесснер, что относительно недалеко от его дома.

Если вчера поиски проходили на земле то, сегодня они перешли и в море. Подводный поиск начался после того, как полиция просмотрела многочасовые записи с камер наблюдения, из которых они также опознали человека, идущего по гавани Ноблесснера, чья одежда похожа на одежду пропавшего Симона.

«К сожалению, на видео видно, как человек падает с пирса в воду. Смог ли он выбраться из воды и спастись, полиция на видео установить не смогла», – сообщила пресс-секретарь полиции Керли Вирк.

Полиция на вертолете осмотрела район гавани Ноблесснер. Кроме того, поиски проводили с помощью дронов и служебных собак. Сегодня полицейские нашли очки молодого человека, а волонтеры нашли в воде его паспорт.

Сегодня водолазы были привлечены к подводным поискам, обыскивая наиболее вероятный участок на глубине 3-6 метров, где видимость была относительно плохой. Район поиска расширили, а вместо водолазов использовали подводного робота.

По словам оперативного руководителя Пыхьяской префектуры Урмета Тамбре, сегодня поиски ни к чему не привели. «Сегодня водолазы и подводный робот ничего не нашли. Полиция расширит район поиска, а в светлое время суток, кроме подводного робота, при подводных поисках с гидролокатором на помощь прибудут и сотрудники Спасательного департамента».

Симон ростом около 185 сантиметров и имеет худощавое телосложение. У него длинные волосы и очки. Когда он вышел из дома, на нем была серая куртка, темные брюки и черные ботинки.

Если у кого-то есть информация, которая может помочь определить местонахождение Симона, их просят немедленно сообщить об этом в полицию по телефону 112.