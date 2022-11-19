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В ходе подавления протестов в Иране убито 47 детей

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В ходе подавления протестов в Иране убито 47 детей
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Окрававленная женская рука на митинге за свободу иранских женщин на Федеральной площади в Берне, Швейцария, 5 ноября 2022 года.
Окрававленная женская рука на митинге за свободу иранских женщин на Федеральной площади в Берне, Швейцария, 5 ноября 2022 года. Фото: EPA/ANTHONY ANEX

Иранские силы безопасности убили по меньшей мере 378 человек, в том числе 47 несовершеннолетних, в ходе подавления демонстраций, начавшихся после убийства Назидательным патрулем Ирана молодой девушки по имени Махса Амини, сообщила сегодня базирующаяся в Осло неправительственная организация.

Исламскую Республику потрясла волна протестов после смерти 22-летней курдской девушки, задержанной полицией 16 сентября. Девушку задержали за неправильно надетый хиджаб. Она скончалась не приходя в себя в больнице, через два дня после задержания, из-за травмы головы. По заявлениям свидетелей, после задержания девушку жестоко избила полиция. 

Хотя изначально протест был направлен против строгого дресс-кода, установленного для женщин, теперь он перерос в более широкое движение против теократического режима, пришедшего к власти после революции 1979 года.

«С 16 сентября репрессивные силы убили по меньшей мере 378 протестующих, в том числе 47 детей», – сказал Махмуд Амири-Могхаддам, директор неправительственной организации «Права человека в Иране» (IHR).

Со среды оценка числа жертв увеличилась на 36 человек.

По меньшей мере 123 жертвы находятся в провинции Систан-Белуджистан, граничащей с Пакистаном, по 40 – в провинциях Курдистан и Тегеран и 39 – в провинции Западный Азербайджан.

IHR предупредила, что дезинформационная кампания иранского режима набирает обороты в преддверии заседания Совета ООН по правам человека, которое состоится на следующей неделе.

Амири-Могхаддам отметил, что режим пытается сделать вид, что убитые протестующие были членами террористических групп.

«Они хотят использовать это как предлог для более широкого применения боевых патронов», – сказал он информационному агентству AFP.

«Они также хотят повлиять на страны Совета ООН по правам человека, который 25 ноября соберется на специальное заседание, чтобы рассмотреть вопрос о начале независимого расследования и создании механизма уголовного преследования», – добавил он.

Напоминим, что протестующих задержаны полицией. Более того, на прошлой неделе суд Ирана вынес пять смертных приговоров участникам протестов, предположительно, чтобы запугать протестующих.

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