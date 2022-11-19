В Болгарии обвинили пятерых в причастности к взрыву в Стамбуле

Ответственность за нападение пока не взяла на себя ни одна группировка, турецкие же власти убеждены, что виноваты курдские сепаратисты.

Задержанных в Болгарии обвиняют в том, что те помогали исполнителям в вопросах логистики и коммуникаций. По словам главного прокурора Болгарии Ивана Гешева, среди задержанных – трое граждан Молдавии, а также мужчина и женщина – сирийские курды.

«Пятерым предъявлены обвинения по двум статьям – за пособничество в организации терактов за пределами страны и за торговлю людьми», – сказал Гешев, добавив, что турецкие власти уже обратились к Болгарии с просьбой об экстрадиции подозреваемых.

«Эти люди в основном занимались торговлей людьми через границу (с Турцией) и контрабандой», – сказал Гешев.

Взрыв на проспекте Истикляль произошел в воскресенье 13 ноября примерно в 16:20 по местному времени.

Погибли шесть человек, более 80 пострадали. Турецкие власти назвали произошедшее терактом и почти сразу заявили, что за нападением стоят курдские сепаратисты. Ответственность за взрыв пока не взяла на себя ни одна группировка.

Турецкая полиция задержала 22 подозреваемых в его подготовке и осуществлении, включая человека, который, как сообщают власти, непосредственно заложил взрывное устройство.

По данным турецкой полиции, это была гражданка Сирии по имени Ахлам Альбашир.