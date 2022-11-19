Мэр Таллинна Михаил Кылварт заявил Rus.Postimees, что не произносил фразу, о которой мэр Риги Мартиньш Стакис говорил литовскому изданию LRT.
Кылварт: я не говорил, что перенос Бронзового солдата был худшим решением в истории Эстонии
Кылварт: я не говорил, что перенос Бронзового солдата был худшим решением в истории Эстонии
«Такой цитаты не произносил, – утверждает Кылварт, но добавляет, что от своих слов по этому вопросу, сказанных в различных интервью, он не отказывается.
«Действительно, в 2007 году перенос Бронзового солдата можно было организовать иначе, мирно и солидно, без эскалации, – считает он и ссылается на договоренность с организацией ветеранов на эту тему. – Однако выбор был сделан в пользу силового решения. В результате события оказали негативное влияние на межнациональные отношения в стране на десятилетие вперёд. Именно в таком контексте мы обсуждали эту тему и с мэром Риги».
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